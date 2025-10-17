Tarta de zanahorias tierna y cremosa

La tarta de zanahorias es una opción deliciosa, sencilla y versátil que combina el sabor dulce y suave de las zanahorias con la cremosidad de los quesos. Ideal para almuerzos, meriendas o cenas ligeras, esta receta es rápida de preparar y permite aprovechar ingredientes fáciles de conseguir. Su textura es tierna por dentro y ligeramente dorada por fuera, convirtiéndola en un plato que agrada tanto a grandes como a chicos.

Ingredientes

1 masa de tarta

3 zanahorias medianas

2 cucharadas de aceite

1 cebolla

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

4 huevos

1 taza de queso rallado

2 cucharadas de queso blanco

Preparación

Precalentar el horno a temperatura alta y cocinar la masa de tarta pinchada hasta que esté ligeramente dorada. Reservar.

Rallar las zanahorias con el lado fino del rallador.

En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla picada. Incorporar las zanahorias ralladas y cocinar durante 2 minutos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

Retirar del fuego y agregar los huevos, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar bien.

Verter la preparación sobre la base de tarta y hornear a 180°C durante unos 25 minutos, hasta que la superficie esté firme y dorada.