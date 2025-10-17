Tarta de zanahorias tierna y cremosa

cocina
Tarta de zanahorias tierna y cremosaUna preparación rápida y nutritiva, perfecta para un almuerzo o merienda ligera, con el sabor dulce de las zanahorias y la suavidad del queso.
La tarta de zanahorias es una opción deliciosa, sencilla y versátil que combina el sabor dulce y suave de las zanahorias con la cremosidad de los quesos. Ideal para almuerzos, meriendas o cenas ligeras, esta receta es rápida de preparar y permite aprovechar ingredientes fáciles de conseguir. Su textura es tierna por dentro y ligeramente dorada por fuera, convirtiéndola en un plato que agrada tanto a grandes como a chicos.
Ingredientes
- 1 masa de tarta
- 3 zanahorias medianas
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cebolla
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 4 huevos
- 1 taza de queso rallado
- 2 cucharadas de queso blanco
Preparación
Precalentar el horno a temperatura alta y cocinar la masa de tarta pinchada hasta que esté ligeramente dorada. Reservar.
Rallar las zanahorias con el lado fino del rallador.
En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla picada. Incorporar las zanahorias ralladas y cocinar durante 2 minutos. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
Retirar del fuego y agregar los huevos, el queso rallado y el queso blanco. Mezclar bien.
Verter la preparación sobre la base de tarta y hornear a 180°C durante unos 25 minutos, hasta que la superficie esté firme y dorada.