Cheesecake sin azúcar: una opción liviana y deliciosa para disfrutar en casa

Postre saludable y sin culpa
Cheesecake sin azúcar: una opción liviana y deliciosa para disfrutar en casaCon pocos ingredientes y un sabor increíble, este cheesecake sin azúcar es ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer. Se puede preparar con horno o en versión fría.
El cheesecake sin azúcar es una alternativa perfecta para los que aman los postres cremosos pero buscan una opción más saludable. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en un clásico renovado que se adapta tanto a planes bajos en azúcares como a dietas equilibradas.
Ingredientes:
200 g de galletitas integrales sin azúcar
60 g de manteca o aceite de coco
400 g de queso crema light
200 g de yogur natural o griego sin azúcar
2 huevos
3 cucharadas de edulcorante apto para horno (eritritol, stevia o sucralosa)
Jugo de ½ limón
Esencia de vainilla a gusto
Para la cobertura:
Mermelada sin azúcar (de frutos rojos, durazno o frambuesa)
Frutas frescas para decorar
Preparación:
Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida.
Cubrir la base de un molde desmontable con la mezcla, presionar bien y llevar al freezer por 10 minutos.
Batir el queso crema, el yogur, los huevos, el edulcorante, el jugo de limón y la vainilla hasta lograr una crema homogénea.
Verter la mezcla sobre la base y hornear a 160°C durante 40 minutos o hasta que el centro esté firme.
Dejar enfriar, cubrir con mermelada sin azúcar y refrigerar al menos 4 horas antes de servir.
Versión fría (sin horno):
Reemplazar los huevos por 1 sobre de gelatina sin sabor disuelta en ½ taza de agua caliente y mezclar con la crema antes de enfriar.
Este cheesecake puede conservarse en heladera hasta cinco días y es ideal para compartir después de una comida o con el café de la tarde.