Postre saludable y sin culpa

Cheesecake sin azúcar: una opción liviana y deliciosa para disfrutar en casa

Con pocos ingredientes y un sabor increíble, este cheesecake sin azúcar es ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer. Se puede preparar con horno o en versión fría.
sábado, 18 de octubre de 2025 · 19:33

El cheesecake sin azúcar es una alternativa perfecta para los que aman los postres cremosos pero buscan una opción más saludable. Su textura suave y su sabor equilibrado lo convierten en un clásico renovado que se adapta tanto a planes bajos en azúcares como a dietas equilibradas.

Ingredientes:

200 g de galletitas integrales sin azúcar

60 g de manteca o aceite de coco

400 g de queso crema light

200 g de yogur natural o griego sin azúcar

2 huevos

3 cucharadas de edulcorante apto para horno (eritritol, stevia o sucralosa)

Jugo de ½ limón

Esencia de vainilla a gusto

Para la cobertura:

Mermelada sin azúcar (de frutos rojos, durazno o frambuesa)

Frutas frescas para decorar

Preparación:

Triturar las galletitas y mezclarlas con la manteca derretida.

Cubrir la base de un molde desmontable con la mezcla, presionar bien y llevar al freezer por 10 minutos.

Batir el queso crema, el yogur, los huevos, el edulcorante, el jugo de limón y la vainilla hasta lograr una crema homogénea.

Verter la mezcla sobre la base y hornear a 160°C durante 40 minutos o hasta que el centro esté firme.

Dejar enfriar, cubrir con mermelada sin azúcar y refrigerar al menos 4 horas antes de servir.

Versión fría (sin horno):
Reemplazar los huevos por 1 sobre de gelatina sin sabor disuelta en ½ taza de agua caliente y mezclar con la crema antes de enfriar.

Este cheesecake puede conservarse en heladera hasta cinco días y es ideal para compartir después de una comida o con el café de la tarde.

