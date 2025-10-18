Cómo hacer Pastel de Queso: receta fácil y deliciosa

El pastel de queso es un postre amado en todo el mundo, conocido por su textura suave y su sabor cremoso. Ideal para cualquier ocasión, desde reuniones familiares hasta celebraciones especiales, este postre nunca decepciona. Aunque hay muchas variantes, aquí te enseñaremos a preparar un clásico pastel de queso al horno que seguramente encantará a todos.

Ingredientes

Para la Base:

200 gramos de galletas de manteca o vainilla

100 gramos de manteca derretida

Para el Relleno:

900 gramos de queso crema, a temperatura ambiente

200 gramos de azúcar

1 cucharada de extracto de vainilla

4 huevos grandes, a temperatura ambiente

200 ml de crema de leche

Instrucciones

Preparación de la Base:

Precalentar el horno a 180°C (350°F). Triturar las galletas hasta obtener un polvo fino. Mezclar con la manteca derretida hasta que esté bien combinado.

Presionar la mezcla de galletas en el fondo de un molde desmontable de 23 cm (9 pulgadas), asegurando una capa uniforme. Hornear por 10 minutos, luego retirar del horno y dejar enfriar.

Preparación del Relleno:

En un bol grande, batir el queso crema hasta que esté suave. Añadir el azúcar y el extracto de vainilla, y batir hasta que la mezcla sea homogénea.

Incorporar los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Agregar la crema de leche y mezclar hasta obtener una consistencia suave.

Armado del Pastel:

Verter el relleno sobre la base de galleta preparada. Alisar la superficie con una espátula para asegurar una capa uniforme.

Horneado:

Hornear el pastel de queso en el horno precalentado durante 55-60 minutos, o hasta que el centro esté casi firme pero todavía ligeramente movedizo.

Apagar el horno y dejar el pastel dentro con la puerta cerrada durante 1 hora. Luego, retirar y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente.

Refrigeración:

Una vez que el pastel esté a temperatura ambiente, cubrirlo y refrigerar por al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche, para que se asiente y adquiera la consistencia deseada.

Servir:

Desmoldar con cuidado y servir el pastel de queso frío. Puede acompañarse con frutas frescas, salsa de frutos rojos, o simplemente disfrutarlo en su gloriosa simplicidad.

Consejos para un Pastel de Queso Perfecto

Ingredientes a Temperatura Ambiente: Asegúrate de que el queso crema y los huevos estén a temperatura ambiente antes de comenzar. Esto ayuda a obtener una mezcla más homogénea y evita grumos.

No Batir en Exceso: Batir demasiado puede incorporar aire a la mezcla, lo que puede causar que el pastel se agriete durante el horneado.

Baño María Opcional: Para un horneado más uniforme y para minimizar las grietas, puedes hornear el pastel de queso en baño María. Simplemente coloca el molde dentro de otro más grande con agua caliente hasta la mitad de los lados del molde del pastel.