Horóscopo chino: estos son los signos más listos

El horóscopo chino se compone de 12 animales que se asignan a las personas de acuerdo a su año de nacimiento. De acuerdo a la astrología, cada uno de ellos marcan nuestra personalidad y nuestra actitud ante distintas circunstancias de la vida.

Si bien cada signo posee ciertas características que demuestran una inteligencia específica, según el Horóscopo Chino hay algunos más relevantes que otros en este sentido.

Son los siguientes:

Serpiente

Este animal suele ser tranquilo y misterioso. Las personas de este signo por lo general se mantienen al margen de las situaciones para pensar. Suelen intervenir en momentos oportunos y tomar buenas decisiones. Son especialmente hábiles para colocarse en una posición cómoda que les resulte favorable.

Gallo

Suele ser un animal sagaz, preparado para sacar provecho en cualquier momento y encontrar oportunidades donde nadie las ve. Suelen adaptarse fácilmente y cuando surge un problema tienen varias ideas para resolverlo sin perder el control.

Mono

Son buenos para manejar relaciones. Suelen conquistar con su carisma y aprovechan su popularidad para obtener las mejores posiciones. Son capaces de analizar lo que ocurrirá en el futuro, por lo que se anticipan y están listos para los problemas o retos.

Cerdo

Este es un signo listo, honesto y prudente. Son tan inteligentes que saben cómo colocarse al frente sin ser notados. Tiene la capacidad de regular sus emociones, por lo que será difícil que actúen solo por impulsos, convirtiéndose así en uno de los signos más inteligentes del zodiaco.