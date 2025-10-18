Horóscopo chino: los tres signos que pueden romperte el corazón

En el horóscopo chino, hay 12 animales diferentes y cada uno se destaca por distintos aspectos. A diferencia del zodiaco occidental, el horóscopo chino determina cada signo de acuerdo con el año de nacimiento, y no por el mes en el que nacieron las personas. Es decir, que, de acuerdo con la astrología oriental, algunos signos son los más fogosos, los más tóxicos, lo más inteligentes o los más peligrosos.

Es por esto, que basado en las distintas características de cada signo del zodíaco, el horóscopo chino te brindará las herramientas necesarias para que puedas resolver tropiezos y a tomar decisiones. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos que pueden romperte el corazón según la astrología oriental.

Caballo

Sin lugar a dudas, el primer signo del zodíaco de la lista de los más dañinos, es el Caballo, ya que suele caer en sus vicios más comunes, como el apego a la pareja. De acuerdo con la astrología oriental, entre los principales problemas que tiene este signo es que es muy celoso y en general, no lo puede ocultar. La única manera de poder sobrellevar esto es que intenten cambiar o no habrá pareja que aguante. En el horóscopo chino, ellos encabezan esta lista de personas celosas.

Cerdo

En el horóscopo chino, las personas nacidas bajo el signo del zodíaco del Cerdo suelen demostrar muy buenas intenciones y gozar de cierta nobleza. Pero, aun así, de acuerdo con lo que indica la astrología oriental, son muy controladores y pueden ser muy invasivos. Es muy probable que expongan a la persona amada a situaciones límites en lo emocional. Suelen distorsionar lo que sucede y esto repercute en sus relaciones, haciendo que fracasen estrepitosamente.

Cabra

Otro de los signos del zodíaco del horóscopo chino que le puede dar dolores de cabeza a su pareja por su mal manejo en las emociones es la Cabra, aunque en este 2022 contarán con una energía positiva que los ayudará a mejorar en sus relaciones sentimentales. De acuerdo con la astrología oriental, muchos de sus objetivos y expectativas no coincidirán con la realidad. Esto se debe a que este signo tiene la costumbre de generar vínculos poco saludables que no le permitirán disfrutar de su pareja, pudiendo generar mucho daño en el proceso.