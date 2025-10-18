Risotto de calabaza: cremoso, reconfortante y lleno de sabor

El risotto de calabaza es una receta que combina la dulzura natural de esta hortaliza con la textura cremosa y aterciopelada del arroz. Perfecto para una comida especial o para disfrutar de un plato cálido y reconfortante en cualquier momento. Aquí te enseñamos cómo prepararlo paso a paso.

Ingredientes:

300 g de arroz Arborio o Carnaroli

500 g de calabaza

1 cebolla pequeña, finamente picada

2 dientes de ajo, picados

1 litro de caldo de verduras caliente

100 ml de vino blanco seco

50 g de queso parmesano rallado

2 cucharadas de manteca

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Preparación:

Cocinar la calabaza: Pela y corta la calabaza en cubos pequeños. Puedes asarla en el horno con un poco de aceite de oliva y sal a 180°C durante 20-25 minutos, o cocinarla al vapor hasta que esté tierna. Reserva.

Preparar el caldo: Mantén el caldo de verduras caliente a fuego bajo mientras cocinas el risotto.

Sofrito: En una sartén grande, calienta un chorrito de aceite de oliva y cocina la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes y fragantes.

Agregar el arroz: Incorpora el arroz y remueve para que se impregne del sofrito. Añade el vino blanco y cocina hasta que se evapore el alcohol.

Cocción del risotto: Agrega el caldo caliente, cucharón a cucharón, removiendo constantemente. A medida que el arroz absorba el líquido, continúa añadiendo más caldo. Cocina durante 18-20 minutos, hasta que el arroz esté al dente y tenga una textura cremosa.

Integrar la calabaza: A mitad de la cocción, añade los cubos de calabaza y mezcla suavemente para incorporarlos.

Finalizar: Retira del fuego y añade la manteca y el queso parmesano rallado. Mezcla hasta que la manteca se derrita y el queso se funda. Rectifica la sazón con sal y pimienta.

Servir: Sirve el risotto en platos individuales y decora con perejil fresco picado. ¡Listo para disfrutar de un plato reconfortante y lleno de sabor!