Tarot del colibrí: el despertar de la conciencia, entre la generosidad y la indecisión

Carta 1) Generosidad: desprendimiento. Dar y recibir. Ayuda desinteresada. Altruismo. Solidaridad. Regalos. Recompensas.

Carta 2) Revelación: mostrar lo oculto. Darse cuenta. Descubrimiento. Noticias.

Carta 3) La indecisión: tomar una decisión entre opuestos. Dudas. Responsabilidad por las consecuencias.

Mensaje final

Alguien toma conciencia, se da cuenta, descubre algo que no sabía, no había percibido, o estaba oculto para esa persona. Dice el tarot que la toma de conciencia tiene que ver con alguna situación del pasado referida a la generosidad, al dar y recibir en reciprocidad. Puede que la persona note que alguien, o ella misma, no ha actuado con equidad con respecto a ese tema. No ha sido generosa, no sólo en relación a lo material, sino que no ha dado, o no ha recibido, según lo que ahora se le revela, amor, cuidado, tiempo, etc. de manera equilibrada y justa. Dicen las cartas que lo que ha hecho de obstáculo ha sido la indecisión y la propia inseguridad. Si es la persona quien no dado lo suficiente, ha sido porque siempre ha estado entre dos caminos opuestos entre sí, dando el 50%. Ahora se está dando cuenta que siempre ha funcionado dividida y nunca ha podido entregarse y entregar lo mejor de sí en ningún vínculo por no poder o no querer elegir: dar o no dar, lo bueno, lo malo, esto o aquello, verdad o mentira. Es un momento bisagra el que se está atravesando por la revelación de lo que ha venido pasando. Al menos hay un darse cuenta. Estará en esta persona permanecer en la indecisión y el desequilibrio o elegir y buscar la propia estabilidad. Obviamente haciéndose responsable de las consecuencias de su decisión.



