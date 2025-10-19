Budín de limón con glaseado suave

El budín de limón es una de esas recetas simples y reconfortantes que nunca fallan. Con su textura húmeda y su aroma fresco, combina la suavidad de la masa con el toque cítrico del glaseado.

Ingredientes:

2 huevos

180 g de azúcar

100 g de manteca derretida

Ralladura y jugo de 1 limón

200 g de harina leudante

1 cucharadita de polvo de hornear

100 cc de leche

Para el glaseado:

100 g de azúcar impalpable

2 cucharadas de jugo de limón

Preparación:

Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

Incorporar la manteca derretida, la ralladura y el jugo de limón.

Agregar la harina y el polvo de hornear tamizados, alternando con la leche.

Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

Hornear a 170 °C durante 40–45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar y cubrir con el glaseado preparado con azúcar impalpable y jugo de limón.

Podés decorarlo con ralladura extra o unas hojitas de menta para darle un toque fresco.