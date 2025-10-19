Budín de limón con glaseado suave

Clásico de la pastelería casera
Budín de limón con glaseado suaveEsponjoso, perfumado y con el equilibrio justo entre dulce y ácido, este budín de limón es ideal para acompañar el té o el café de la tarde.
El budín de limón es una de esas recetas simples y reconfortantes que nunca fallan. Con su textura húmeda y su aroma fresco, combina la suavidad de la masa con el toque cítrico del glaseado.
Ingredientes:
2 huevos
180 g de azúcar
100 g de manteca derretida
Ralladura y jugo de 1 limón
200 g de harina leudante
1 cucharadita de polvo de hornear
100 cc de leche
Para el glaseado:
100 g de azúcar impalpable
2 cucharadas de jugo de limón
Preparación:
Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
Incorporar la manteca derretida, la ralladura y el jugo de limón.
Agregar la harina y el polvo de hornear tamizados, alternando con la leche.
Verter la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
Hornear a 170 °C durante 40–45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
Dejar enfriar y cubrir con el glaseado preparado con azúcar impalpable y jugo de limón.
Podés decorarlo con ralladura extra o unas hojitas de menta para darle un toque fresco.