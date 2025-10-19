Mascotas

Estudio revela por qué los gatos no obedecen como los perros

Un estudio revela que, aunque los gatos reconocen la voz de sus dueños, responden menos que los perros, debido a su naturaleza independiente y a su historia de domesticación distinta.
domingo, 19 de octubre de 2025 · 11:05

Un estudio reciente examinó cómo reaccionan los gatos a la llamada de la voz de su dueño, enfocándose en 20 felinos observados en función de su lenguaje corporal y respuestas físicas. Los investigadores evaluaron señales como postura, movimiento de la cola, orejas y ojos, vocalizaciones y desplazamiento de las patas para determinar si los gatos reconocían la voz de su dueño.

Reacciones de los gatos

Los resultados mostraron que los gatos respondían a sus dueños mediante pupilas dilatadas, orejas y cabeza orientadas hacia la llamada, movimiento de patas y balanceo de la cola. En cambio, cuando la misma llamada provenía de un voluntario desconocido, los felinos no reaccionaban. Esto evidencia que, si bien los gatos reconocen a sus dueños, su respuesta es limitada comparada con la de los perros.

Comparación con los perros

El estudio no buscaba medir la profundidad emocional entre gatos y humanos, sino mostrar el contraste con los perros, quienes tienden a responder más activamente a las órdenes y llamadas de sus dueños. Esta diferencia se atribuye a la historia evolutiva y de domesticación de cada especie.

Mientras que los perros fueron domesticados por los humanos hace miles de años y entrenados para obedecer órdenes, recibir alimento y compañía, los gatos siempre han funcionado como cazadores independientes, colaborando con los humanos de manera más autónoma. Esta independencia ha permitido que los gatos se domestiquen a sí mismos, estableciendo vínculos en sus propios términos y mostrando menos inclinación natural a someterse a la autoridad humana.

Conclusión del estudio

Según los investigadores, esta naturaleza independiente explica por qué los gatos no responden con la misma rapidez o fidelidad que los perros a las llamadas de sus dueños. A pesar de ello, los gatos siguen siendo una de las mascotas más queridas del mundo, destacando por su carácter autónomo y singularidad.

