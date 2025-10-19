cocina

Hamburguesas caseras: jugosas, crocantes y llenas de sabor

Con esta receta vas a preparar hamburguesas caseras jugosas, crocantes y llenas de sabor, perfectas para disfrutarlas con pan, toppings y acompañamientos como papas fritas o ensaladas.
domingo, 19 de octubre de 2025 · 11:14

¿Querés preparar unas hamburguesas caseras que nada tengan que envidiarle a las de un restaurante? Con esta receta vas a lograr medallones jugosos por dentro, crocantes por fuera y con todo el sabor que te gusta. Son perfectas para acompañar con papas fritas, ensaladas o dentro de un buen pan con todos tus toppings favoritos.

Ingredientes (4 hamburguesas)

  • 500 g de carne picada (mezcla de carne magra y un poco de grasa)
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de perejil picado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pan rallado o avena instantánea (solo si necesitás dar más consistencia)
  • Un chorrito de aceite para la cocción

Paso 1: preparar la mezcla

  1. En un bowl grande, colocá la carne picada, el huevo, el ajo, la mostaza, el perejil, sal y pimienta.
  2. Mezclá bien con las manos hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Si notás que la mezcla está muy blanda, agregá una cucharada de pan rallado o avena para darle más consistencia.

Paso 2: formar las hamburguesas

  1. Dividí la mezcla en 4 porciones iguales.
  2. Con las manos húmedas, formá bolitas y luego aplastalas hasta darles forma de medallón.
  3. Intentá que tengan un grosor parejo para que se cocinen de forma uniforme.

Paso 3: cocinar las hamburguesas

  1. Calentá una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio-alto.
  2. Cociná las hamburguesas unos 4–5 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas por dentro.
  3. Si las hacés a la parrilla, el sabor ahumado las lleva a otro nivel.

Paso 4: armá tu hamburguesa perfecta

  1. Podés usar panes tipo brioche, pan clásico o casero.
  2. Sumá lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos, queso cheddar, panceta, salsas… ¡todo lo que quieras!

Consejos de oro

  • No sobretrabajes la carne: si la amasás demasiado, las hamburguesas quedan duras.
  • Elegí carne con un poco de grasa (80/20): aporta sabor y jugosidad.
  • Freezá crudas: hacé varias y guardalas en el freezer separadas con papel manteca para tener hamburguesas listas siempre.
