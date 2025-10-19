Hamburguesas caseras: jugosas, crocantes y llenas de sabor

¿Querés preparar unas hamburguesas caseras que nada tengan que envidiarle a las de un restaurante? Con esta receta vas a lograr medallones jugosos por dentro, crocantes por fuera y con todo el sabor que te gusta. Son perfectas para acompañar con papas fritas, ensaladas o dentro de un buen pan con todos tus toppings favoritos.

Ingredientes (4 hamburguesas)

Noticias Relacionadas Rabas caseras: cómo preparar calamares crujientes y deliciosos

500 g de carne picada (mezcla de carne magra y un poco de grasa)

1 huevo

1 diente de ajo picado (opcional)

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de perejil picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Pan rallado o avena instantánea (solo si necesitás dar más consistencia)

Un chorrito de aceite para la cocción

Paso 1: preparar la mezcla

En un bowl grande, colocá la carne picada, el huevo, el ajo, la mostaza, el perejil, sal y pimienta. Mezclá bien con las manos hasta integrar todos los ingredientes. Si notás que la mezcla está muy blanda, agregá una cucharada de pan rallado o avena para darle más consistencia.

Paso 2: formar las hamburguesas

Dividí la mezcla en 4 porciones iguales. Con las manos húmedas, formá bolitas y luego aplastalas hasta darles forma de medallón. Intentá que tengan un grosor parejo para que se cocinen de forma uniforme.

Paso 3: cocinar las hamburguesas

Calentá una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Cociná las hamburguesas unos 4–5 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas por dentro. Si las hacés a la parrilla, el sabor ahumado las lleva a otro nivel.

Paso 4: armá tu hamburguesa perfecta

Podés usar panes tipo brioche, pan clásico o casero. Sumá lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos, queso cheddar, panceta, salsas… ¡todo lo que quieras!

Consejos de oro