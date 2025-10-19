cocina
Hamburguesas caseras: jugosas, crocantes y llenas de saborCon esta receta vas a preparar hamburguesas caseras jugosas, crocantes y llenas de sabor, perfectas para disfrutarlas con pan, toppings y acompañamientos como papas fritas o ensaladas.
domingo, 19 de octubre de 2025 · 11:14
¿Querés preparar unas hamburguesas caseras que nada tengan que envidiarle a las de un restaurante? Con esta receta vas a lograr medallones jugosos por dentro, crocantes por fuera y con todo el sabor que te gusta. Son perfectas para acompañar con papas fritas, ensaladas o dentro de un buen pan con todos tus toppings favoritos.
Ingredientes (4 hamburguesas)
- 500 g de carne picada (mezcla de carne magra y un poco de grasa)
- 1 huevo
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de perejil picado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Pan rallado o avena instantánea (solo si necesitás dar más consistencia)
- Un chorrito de aceite para la cocción
Paso 1: preparar la mezcla
- En un bowl grande, colocá la carne picada, el huevo, el ajo, la mostaza, el perejil, sal y pimienta.
- Mezclá bien con las manos hasta integrar todos los ingredientes.
- Si notás que la mezcla está muy blanda, agregá una cucharada de pan rallado o avena para darle más consistencia.
Paso 2: formar las hamburguesas
- Dividí la mezcla en 4 porciones iguales.
- Con las manos húmedas, formá bolitas y luego aplastalas hasta darles forma de medallón.
- Intentá que tengan un grosor parejo para que se cocinen de forma uniforme.
Paso 3: cocinar las hamburguesas
- Calentá una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio-alto.
- Cociná las hamburguesas unos 4–5 minutos por lado, hasta que estén doradas y cocidas por dentro.
- Si las hacés a la parrilla, el sabor ahumado las lleva a otro nivel.
Paso 4: armá tu hamburguesa perfecta
- Podés usar panes tipo brioche, pan clásico o casero.
- Sumá lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos, queso cheddar, panceta, salsas… ¡todo lo que quieras!
Consejos de oro
- No sobretrabajes la carne: si la amasás demasiado, las hamburguesas quedan duras.
- Elegí carne con un poco de grasa (80/20): aporta sabor y jugosidad.
- Freezá crudas: hacé varias y guardalas en el freezer separadas con papel manteca para tener hamburguesas listas siempre.