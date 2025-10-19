Horóscopo chino: estos son los signos más poderosos de todos

El Horóscopo chino es un ciclo repetitivo de 12 años que cambia entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Cada año está representado por un animal y sus cualidades.

Este año comenzó el 1 de febrero y finalizará el 22 de enero de 2023. Es el número 4720 chino, y se encuentra regido por el Tigre de Agua.

Estos son Rata, Búfalo (o Buey), Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Cada uno de ellos posee un elemento que puede ser Metal (u Oro), Aire, Fuego, Tierra y Agua.

Los signos más poderosos del horóscopo chino pertenecen a animales cuya fortaleza radica en sus habilidades para sobrevivir en su entorno y, según tradiciones orientales, han sido venerados por el ser humano desde hace milenios.

Pero quien reconoce sus debilidades y las convierte en fortalezas puede prosperar más, y precisamente el Tigre, Conejo, Dragón y Caballo son los más osados en este arte. Descubre por qué son tan fuertes.

Tigre

En la cultura china el Tigre es considerado como el rey de todos los animales, por lo que representaba a los funcionarios y gobernantes más poderosos de las dinastías chinas. Su personalidad luce autoritaria, son líderes naturales, capaces para cualquier trabajo y no se asustan por el trabajo duro. Según ChineseZodiac.com, Tigre es un signo valiente, impulsivo y ambicioso, cualidades que aprovecha para superar cualquier desafío.

Conejo

Si bien el conejo es un animal que luce dócil, discreto y domesticable, oculta en su espíritu fortalezas que lo hacen dominante y poderoso. Son personas trabajan duro, inflexibles y con un liderazgo dominante. Prosperan en sociedad, por eso tienden a ser populares. Además, tienen la sabiduría para mediar en conflictos y son empáticos.

Dragón

El Dragón es la bestia más representativa de la cultura china. Es un símbolo de poder y liderazgo, razón por la cual, quienes nacieron en los años que gobierna están dotados de grandes habilidades para guiar grupos, son apasionados para lograr sus objetivos y son muy tenaces.

Las personas Dragón son afectuosas y carismáticas, pero con una energía que parece interminable. Esto les permite hacer lo necesario para mantenerse en la cima.

Caballo

El Caballo se anticipa a las cosas, es previsor y meticuloso. No dan un paso adelante hasta saber qué frente a él, pero su principal habilidad es lograr lo que otros consideran imposible. Son personas que se levantan fácilmente de las adversidades y superan sus propias expectativas. Además, destacan por ser autosuficientes, ahorradores, ingeniosos y muy seductores.