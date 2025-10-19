cocina

Rabas caseras: cómo preparar calamares crujientes y deliciosos

Preparar rabas caseras es rápido y fácil: con pocos ingredientes y algunos pasos simples, lograrás calamares crujientes, tiernos y deliciosos para cualquier ocasión.
domingo, 19 de octubre de 2025 · 10:56

Ya sea como entrada, picada o plato principal, preparar rabas en casa es más fácil de lo que imaginás. Con pocos ingredientes y siguiendo algunos pasos clave, podés lograr unas rabas doradas, tiernas y crujientes que todos van a disfrutar.

Ingredientes (2 a 3 porciones)

  • 500 g de calamares limpios (preferentemente tubos)
  • 1 taza de harina común (0000)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Limón (para acompañar)
  • Aceite para freír (de girasol o mezcla)

Opcionales:

  • Pimentón dulce o ají molido para saborizar la harina
  • Huevo batido o soda para un rebozado más liviano

Paso 1: limpiar y cortar los calamares

Si no compraste los calamares ya limpios:

  1. Retirá la piel, el cartílago y los tentáculos. Solo usá los tubos.
  2. Cortalos en anillos de aproximadamente 1 cm de grosor.
  3. Lavá con agua fría y secá muy bien con papel de cocina: esto es clave para un rebozado crocante.

Paso 2: preparar el rebozado

  1. En un bowl o bolsa, mezclá la harina con sal, pimienta y las especias que quieras.
  2. Rebozá los anillos de calamar asegurándote de cubrirlos bien y sacudiendo el exceso de harina.
  3. Para un rebozado más liviano, podés pasar primero los anillos por huevo batido o soda y luego por harina.

Paso 3: freír las rabas

  1. Calentá abundante aceite en una sartén profunda o freidora, hasta que alcance unos 180 °C.
  2. Incorporá las rabas en tandas, evitando que se amontonen.
  3. Freí durante 1 a 2 minutos hasta que estén doradas. No las dejes demasiado tiempo, ya que pueden endurecerse.
  4. Retiralas con una espumadera y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Paso 4: servir

  1. Serví inmediatamente, acompañadas de rodajas de limón para exprimir al gusto.
  2. Opcionalmente, podés acompañarlas con mayonesa de ajo, alioli o salsa tártara.

Consejos clave

  • Secá bien los calamares: el exceso de agua arruina el rebozado.
  • Aceite bien caliente: si está frío, las rabas quedarán aceitosas.
  • No freír en exceso: doradas ligeramente es suficiente para que queden tiernas.
  • Rebozado a gusto: harina sola o combinada con huevo o soda para un resultado más aireado y liviano.
