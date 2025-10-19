Rabas caseras: cómo preparar calamares crujientes y deliciosos

Ya sea como entrada, picada o plato principal, preparar rabas en casa es más fácil de lo que imaginás. Con pocos ingredientes y siguiendo algunos pasos clave, podés lograr unas rabas doradas, tiernas y crujientes que todos van a disfrutar.

Ingredientes (2 a 3 porciones)

500 g de calamares limpios (preferentemente tubos)

1 taza de harina común (0000)

Sal y pimienta a gusto

Limón (para acompañar)

Aceite para freír (de girasol o mezcla)

Opcionales:

Pimentón dulce o ají molido para saborizar la harina

Huevo batido o soda para un rebozado más liviano

Paso 1: limpiar y cortar los calamares

Si no compraste los calamares ya limpios:

Retirá la piel, el cartílago y los tentáculos. Solo usá los tubos. Cortalos en anillos de aproximadamente 1 cm de grosor. Lavá con agua fría y secá muy bien con papel de cocina: esto es clave para un rebozado crocante.

Paso 2: preparar el rebozado

En un bowl o bolsa, mezclá la harina con sal, pimienta y las especias que quieras. Rebozá los anillos de calamar asegurándote de cubrirlos bien y sacudiendo el exceso de harina. Para un rebozado más liviano, podés pasar primero los anillos por huevo batido o soda y luego por harina.

Paso 3: freír las rabas

Calentá abundante aceite en una sartén profunda o freidora, hasta que alcance unos 180 °C. Incorporá las rabas en tandas, evitando que se amontonen. Freí durante 1 a 2 minutos hasta que estén doradas. No las dejes demasiado tiempo, ya que pueden endurecerse. Retiralas con una espumadera y colocá sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Paso 4: servir

Serví inmediatamente, acompañadas de rodajas de limón para exprimir al gusto. Opcionalmente, podés acompañarlas con mayonesa de ajo, alioli o salsa tártara.

Consejos clave