Tarot del colibrí: llegan grandes cambios

Carta 1) Tres de oros: trabajo en equipo. Cooperación. Unión en la diversidad por un fin común.

Carta 2) Caballo de copas: ofrecer sentimientos amorosos y emociones. Resurgir. Aún existe amor.

Carta 3) La rueda de la fortuna: giros. Cambios. Transformaciones por destino.

Mensaje final

Llegan grandes cambios a la vida de la persona. Son cambios por destino, lo que significa que ocurrirán quiera o no este alguien.Se trata de transformaciones que modificarán la vida y la realidad de modo significativo. Lo que estaba arriba, ahora estará abajo, lo que era blanco, ahora será negro, por dar un ejemplo, y nada se puede hacer para evitar que esto ocurra. La rueda ya está girando en forma inversa. Cambia la suerte , por lo general, para bien. Se aproxima alguien a ofrecer sus sentimientos y algo que parecía haberse muerto, resucita. El tarot a través de sus imágenes parece indicar que quien se aproxima no la ha pasado bien y buscará ayuda de otra persona para llegar con su copa de amor, da la impresión que sola no puede enfrentar los cambios que trae la rueda de la fortuna, por eso quiere trabajar en equipo, en reciprocidad y cooperación por un fin en común, en el marco del respeto y de relaciones equitativas. Un buen mensaje que abarca cambios, amor y un trabajo conjunto para que todo salga bien.

