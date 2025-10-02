Bifes con cebolla: receta fácil, rápida y con sabor casero

cocina
Bifes con cebolla: receta fácil, rápida y con sabor caseroSon la opción perfecta para una comida casera rápida, con ingredientes fáciles de conseguir y un resultado que conquista a todos.
En tiempos donde los platos simples y sabrosos vuelven a cobrar protagonismo, los bifes con cebolla se presentan como una de esas recetas que nunca pasan de moda. Este clásico de la gastronomía casera combina la jugosidad de la carne con el dulzor de la cebolla caramelizada, logrando un resultado irresistible. Ideal para una comida familiar o una cena rápida con amigos, se prepara con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.
Ingredientes
- 4 bifes de carne (de vaca o de cerdo, según preferencia)
- 2 cebollas grandes
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite o manteca (una cucharada)
- Opcional: 1 diente de ajo picado, perejil fresco picado
Preparación paso a paso
Condimentar la carne: Sazona los bifes con sal y pimienta. Si lo deseás, añadí un poco de ajo picado para realzar el sabor.
Cocinar los bifes: En una sartén grande, calentá un chorro de aceite o una cucharada de manteca a fuego medio-alto. Dorá los bifes durante 3 a 4 minutos de cada lado, dependiendo del punto de cocción que prefieras. Retiralos y reservá.
Preparar la cebolla: Cortá las cebollas en rodajas finas y, en la misma sartén, agregá un poco más de aceite si es necesario. Cocinalas a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que estén bien doradas y caramelizadas (unos 10 minutos).
Integrar sabores: Incorporá nuevamente los bifes a la sartén junto con las cebollas y dejá que todo se cocine junto un par de minutos para que se mezclen los aromas.
Servir y disfrutar: Llevá los bifes a la mesa acompañados de las cebollas caramelizadas y, si te gusta, espolvoreá con perejil fresco picado.
Tips para un resultado perfecto
- Podés usar bife de chorizo, cuadril o nalga si preferís carne vacuna más magra.
- Si optás por cerdo, el lomo o la bondiola son cortes ideales.
- Para una versión más sabrosa, agregá un chorrito de vino blanco o caldo a las cebollas mientras se cocinan.
- Acompañá con puré de papas, arroz blanco o papas fritas para un plato completo.
Un plato sencillo, rendidor y lleno de sabor que demuestra que, en la cocina casera, lo clásico siempre tiene un lugar especial.