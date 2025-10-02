Tarot del colibrí: un nuevo comienzo es posible
Carta 1) Seis de copas: pasado. Infancia. Pureza. Inocencia. Amor. Nostalgia.
Carta 2) Siete de espadas: robo. Hurto. Mentiras. Traiciones.
Carta 3) Caballero de bastos: acción. Rapidez. Energía. Apasionamiento. Nuevos proyectos y aventuras.
Mensaje final
Pareciera que el tarot habla de una persona que en este momento siente que ha traicionado y mentido, o bien que ella ha sido víctima de traición y mentiras por parte de otra persona, en cualquier caso es un suceso negativo, algo punzante de recordar. Esta persona no puede dejar de pensar en su pasado, una etapa totalmente opuesta a lo que experimenta en el presente, es decir, extraña un ciclo de su vida donde lo que predominaba era el amor, la ternura, la inocencia, la pureza, donde el amor era recíproco y dónde no existían ni mentiras, ni traiciones. Pero el pasado ya no se puede recuperar más que con recuerdos y la vida sigue con lo bueno y lo malo. No obstante, siempre se puede hacer algo para estar bien. Es necesario actuar, no quedarse rumiando pensamientos negativos, se necesita que la persona recobre su entusiasmo y su pasión y para eso hay que hacer algo, pensar un viaje, un nuevo proyecto, algo nuevo, etc y tomar acción rápida, sin demora. Un nuevo comienzo es posible si la persona lo cree y empieza a moverse.