Cómo hacer el famoso pan de nube con solo tres ingredientes

El pan de nube —también conocido como Japanese Cotton Cheesecake o pastel nube— es una receta que se hizo famosa por su textura única: liviana, húmeda y tan aireada que casi se deshace en la boca. Ideal para quienes buscan un postre bajo en harina o con un resultado suave y elegante, se prepara con muy pocos ingredientes y sin necesidad de grandes técnicas.

Ingredientes

3 huevos grandes

120 g de queso crema (a temperatura ambiente)

90 g de chocolate blanco o 40 ml de leche condensada (según preferencia)

Opcional: una cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón

Preparación paso a paso

Preparar el horno y el molde.

Precalentá el horno a 170 °C. Engrasá y forrá con papel manteca un molde desmontable de unos 18 cm.

Separar las claras y las yemas.

Colocá las claras en un bol limpio y seco. Reservalas en la heladera hasta el momento de batir.

Derretir e integrar.

Fundí el chocolate blanco (o calentá la leche condensada suavemente) y mezclalo con el queso crema hasta lograr una crema lisa. Cuando esté tibia, incorporá las yemas y mezclá con movimientos envolventes.

Batir las claras a nieve.

Retirá las claras de la heladera y batilas hasta que estén firmes pero no secas. Agregalas en tres partes a la mezcla anterior, con movimientos envolventes para no perder aire.

Hornear a baño María.

Volcá la preparación en el molde y colocálo dentro de una fuente con agua caliente que llegue hasta la mitad del molde. Horneá 15 minutos a 170 °C, luego bajá a 150 °C y continuá 15–20 minutos más.

Enfriar con paciencia.

Apagá el horno y dejá el pastel adentro con la puerta entreabierta por 10 minutos para evitar que se hunda. Luego, enfriá completamente antes de desmoldar.

Consejos finales

Si querés una versión más “pan nube” sin queso crema, podés usar solo claras montadas con un poco de fécula de maíz y endulzante.

Se puede servir frío, espolvoreado con azúcar impalpable, frutas rojas o miel.

Guardalo en la heladera: mejora su textura con las horas.