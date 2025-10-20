Cómo preparar un pastel de zucchinis irresistible

cocina
Cómo preparar un pastel de zucchinis irresistibleUn pastel cremoso y lleno de sabor, donde los zucchinis se combinan con carne y quesos para crear un plato irresistible, ideal para compartir en cualquier ocasión.
El pastel de zucchinis es una opción deliciosa y reconfortante, perfecta para disfrutar en cualquier comida. Su combinación de zucchinis suaves, carne sabrosa y quesos fundidos lo convierte en un plato cremoso y lleno de sabor. Fácil de preparar y muy versátil, se puede servir como plato principal acompañado de una ensalada fresca o como parte de un menú más completo. Ideal para sorprender a la familia y amigos con una receta casera que siempre queda bien.
Ingredientes
- 3 zucchinis
- 500 g de carne picada
- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- 4 huevos
- ½ taza de pan rallado
- Queso parmesano rallado, c/n
- Queso cremoso (opcional), c/n
- Aceite de oliva, c/n
Preparación
Cocinar los zucchinis: Cortar en rodajas y colocar en una cacerola con agua fría. Cocinar unos 20 minutos o hasta que estén blandos. Escurrir y reservar.
Preparar la carne: En una sartén con aceite de oliva, dorar la cebolla picada 5-6 minutos hasta que esté suave. Agregar el ajo rallado y cocinar 1 minuto más. Incorporar la carne picada y mezclar hasta que se cocine por completo. Salpimentar a gusto.
Mezclar ingredientes: Colocar la preparación de carne sobre los zucchinis y aplastar ligeramente. Añadir los huevos y el pan rallado, mezclando bien. Rectificar la sal y la pimienta.
Armar el pastel: En una fuente para horno, poner una primera capa de la mezcla. Opcionalmente, añadir una capa fina de queso cremoso. Cubrir con el resto de la preparación de zucchini.
Hornear: Espolvorear con queso parmesano rallado y hornear en horno precalentado a 200 °C hasta que gratine y se dore por encima.