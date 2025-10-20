Dónde poner el árbol de jade para atraer prosperidad económica y energía

Poderoso amuleto de la suerte y la abundancia, el árbol de jade es una planta repleta de magia y características especiales. Favorita de los decoradores debido a su belleza es, además, muy simple de cuidar y requiere poca atención.

Conocida por muchos como la "planta del dinero", para la cultura china simboliza el dinero y prosperidad.

El árbol de jade es ideal para nuestro hogar si lo que buscamos es un talismán efectivo para atraer dinero. También, sus cuidados son muy sencillos.

El árbol de jade (cuyo nombre científico es Crassula Ovata) es una planta que pertenece a la familia de las suculentas y es originaria de Mozambique y algunas provincias de Sudáfrica.

Perenne, con hojas carnosas que miden de tres a siete centímetros, tiene ramas y tallos gruesos que le dan la apariencia de árbol y dan origen a su nombre vulgar.

En general, las hojas mantienen siempre un color verde jade, aunque algunas variedades pueden tener bordes rojizos.

Si tu árbol de jade se vuelve leggy (con tallos extensos y débiles), puedes podar suavemente para fomentar un crecimiento más compacto. Las hojas caídas también pueden propagarse para crear nuevas plantas.

Aunque crece de forma muy lenta, lo cierto es que el árbol de jade es muy duradero. Y un dato que no podemos dejar pasar por alto: existen más de 1400 variedades de la especie.

Árbol de jade: cuál es su significado

Como indican los expertos, éste simboliza la riqueza, la prosperidad, armonía familiar, salud y abundancia, de acuerdo con el Feng Shui. Por ello, se la considera un amuleto de la riqueza.

Tanto así, que desde la antiguedad se cree que cuanto más se cuide al árbol de jade, mayores serán sus beneficios hacia la prosperidad y abundancia de sus dueños.

El verde de las hojas representa renovación y regeneración. Como es una planta duradera, también simboliza estabilidad y permanencia.

La planta de jade y su asociación con la amistad

Asimismo es conocido por su conexión con la amistad, siendo un regalo popular para expresar dedicación y cuidado hacia nuestros seres queridos.

El denso follaje del árbol de jade representa la alegría y la energía de una amistad sólida y duradera. Mientras tanto, el aroma de las pequeñas flores blancas simboliza el vínculo fuerte y especial que existe entre dos amigos.

Al regalar un árbol de jade a alguien, estás deseándole éxito y prosperidad en sus esfuerzos personales y profesionales.

La planta de jade como regalo para nuevos negocios y otras celebraciones

Tradicionalmente, el árbol de jade es considerado un excelente obsequio para dueños de nuevos negocios o durante reuniones comerciales por primera vez.

Regalar un árbol de jade en estas situaciones es una forma de bendecir el emprendimiento con éxito y buena fortuna.

Además, estas suculentas también se regalan comúnmente como presentes de inauguración de la casa o cumpleaños.

Dónde poner el árbol de jade

Según el Feng Shui, para que se active completamente el poder del árbol de jade, de ser posible, lo mejor es plantarlo en una maceta de porcelana cuadrada con patas de león.

Lo más conveniente es tenerla en el interior del hogar ya que es ahí donde puede disfrutar de un clima adecuado para su crecimiento.

Aunque el árbol de jade es una planta que siempre aporta calma y energía positiva, si la ubicamos en la parte del hogar que mira hacia el sur, además, atraerá suerte y riqueza. Si mira al este, atraerá bienestar y salud.

También, lo ideal es colocarlo en el living o el salón principal de la casa. Y puede estar tanto al lado de una ventana como en el centro de la mesa.

Otro de los rincones donde se puede poner un árbol de jade es en la entrada, al lado de la puerta de ingreso. De esta manera atraerá la buena energía y la suerte.

En cuanto a espacios de la casa en los que el sitio recomienda evitar colocar un árbol de jade en la cocina, los dormitorios o el baño.

Cómo reproducir un árbol de jade a través de una ramita

Necesitas:

Tijeras de jardinería desinfectadas

Árbol de jade con suficientes esquejes

Tierra negra

Macetas

Procedimiento:

En primer lugar, con las tijeras de jardinería, corta esquejes o ramitas de 8 a 10 centímetros de altura. Repite este paso dependiendo de cuántos esquejes quieras.

Corta las hojas dejando libres por lo menos 6 centímetros del esqueje. De este modo, echará raíces más rápido.

Deja pasar, por lo menos, 2 días para que cicatricen y puedas sembrarlos en la maceta.

Pasado el tiempo, siembra los esquejes en macetas, enterrándolos en la tierra negra. Para que puedan pegar más rápido, riega cada tercer día y evita la exposición directa al sol.

Finalmente, después de 3 semanas revisa los esquejes y verifica que estén echando raíces. Si las tienen, podrás trasplantar en macetas más grandes.

Debes saber que el jade florece en las puntas de sus ramas a finales del invierno y principios de la primavera, con flores en forma de estrella, blancas o con toques violeta. También es importante que sepas que el jade joven tarda en florecer, así que no te extrañes si tu planta no tiene brotes los primeros años: según expertos, esta tarda en florecer alrededor de 10 años.

Aunque el árbol de jade es resistente a las plagas, aún puede ser susceptible a ácaros y cochinillas. Inspecciona regularmente las hojas y, si es necesario, utiliza soluciones naturales o insecticidas suaves.

En resumen, el árbol de jade es una planta ideal para agregar también un toque de naturaleza a tu hogar. Con la luz adecuada, un riego moderado, una maceta apropiada y otros cuidados básicos, podrás aprovechar de su belleza y prosperidad durante muchos años.