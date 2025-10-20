El poder del ajo: alimento natural para mejorar tu bienestar

El ajo es una planta con diferentes propiedades útiles en la cocina y en recetas caseras, que se destaca entre otros por sus beneficios y propiedades.

Su olor característico se debe a la alicina, haciendo de esta planta un producto vital en su consumo. Así como lo explica el portal Tua Saúde, el ajo es rico en potasio, magnesio y calcio, ayudando a combatir los virus y las bacterias; además de ser utilizado para combatir el cáncer de colon.

Sumado a lo anterior, su consumo ayuda a la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos.

Un dato importante para tener en cuenta sobre el ajo son sus enzimas: la peroxidasa y el lisozima, fundamentales para su función medicinal.

Por ejemplo, el consumo de ajo en diabéticos se ve reflejado en la reducción de azúcar en la sangre cuando se ingiere en ayunas, comenta Cuerpomente. Así mismo, señala que entre más prolongado sea su consumo, más se verán sus resultados.

Además, uno de sus atributos es que se considera un inflamatorio natural y a su vez ayuda a combatir los problemas respiratorios. Por esto, el consumo de ajo en ayunas es beneficioso para la salud, así lo menciona el portal.

No solo esto, si se tritura dejándolo reposar mínimo 10 minutos por día, puede ser beneficioso para la salud, ya que luego de este proceso se activan sus componentes. Se recalca que su consumo crudo es mucho más efectivo.

El magnesio

Según el National Institutes of Health (NIH), el magnesio “es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano”, importante para el buen funcionamiento de los músculos, la regulación de niveles de azúcar y el sistema nervioso. No solamente eso, la entidad explica que este alimento ayuda a la producción de proteína.

El magnesio es fundamental para muchos procesos que realiza el cuerpo. Por ejemplo, regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea.

La cantidad de magnesio que cada persona necesita es relativa a cada edad. Cabe mencionar que alimentos como las legumbres, cereales integrales, hortalizas, leche, yogur y el mismo ajo, son productos que naturalmente tiene este nutriente útil en el desarrollo del ser humano.

El calcio

De acuerdo con el portal web americano de salud MedlinePlus, “el cuerpo almacena más del 99 % del calcio en los huesos y los dientes para ayudarlos a ser fuertes y resistentes”. Por lo anterior, es importante el consumo de alimentos como la leche y el queso, ricos de este mineral.

Al igual que el magnesio, la cantidad de calcio que necesita el cuerpo depende de la edad, entre otros factores. Por ejemplo, los niños y adolescentes requieren en su etapa de crecimiento de este nutriente. Pero un adulto también lo necesita para prevenir la osteoporosis.

El potasio

El National Institutes of Health (NIH) explica que el potasio, como mineral, lo necesita todo el organismo, ya que es fundamental en su funcionamiento. Las frutas, las ciruelas pasas, los bananos, entre otros alimentos, son ricos en potasio. Además de las carnes y el pescado.

La vitamina C

Esta vitamina, explica MedlinePlus, es crucial para el crecimiento y ayuda a la reparación de tejidos en cualquier parte del cuerpo.

Su función es tan relevante que ayuda a sanar heridas, reparar, mantener los cartílagos y los huesos en buenas condiciones.

El cuerpo no puedo producir vitamina C, ni tampoco la almacena, por esto se recomienda incluir en la alimentación productos ricos en ella.

La vitamina B1

La vitamina B1 también es conocida como tiamina, que tiene como función principal convertir carbohidratos en energía, señala MedlinePlus.