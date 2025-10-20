Los cuatro signos del zodíaco que se exigen demasiado a sí mismos

Hay personas que no se permiten fallar. Que siempre buscan superarse, dar lo mejor, y cargan con una exigencia interna que a veces las agota. Estos signos del zodíaco sienten que deben ser fuertes incluso cuando necesitan descansar, y su mayor reto es aprender a perdonarse.

Virgo: Se mide con estándares muy altos. Busca la perfección en todo lo que hace y pocas veces se permite equivocarse. Su mente crítica lo impulsa, pero también puede hacerlo dudar de su propio valor.

Capricornio: Vive con una meta constante. Se exige ser responsable y eficiente, incluso cuando está agotado. Su disciplina es admirable, pero necesita recordar que descansar también es parte del éxito.

Leo: Quiere brillar y sentirse orgulloso de lo que hace. Su autoexigencia viene del deseo de no decepcionarse a sí mismo ni a quienes confían en él. A veces, olvida que ya es suficiente.

Escorpio: No acepta la mediocridad en su camino. Se presiona por ser el mejor en todo lo que ama y no se perdona los errores. Su intensidad lo impulsa, pero también puede hacerlo sufrir en silencio.