Pollo al limón jugoso con papas crujientes

El pollo al limón es uno de esos platos que evocan cocina casera y verano, con su aroma cítrico que despierta el apetito desde que empieza a dorarse. Acompañado de papas crujientes, es ideal para un almuerzo liviano y delicioso, que se prepara en una sola fuente con ingredientes sencillos y el toque justo de limón.

Ingredientes:

4 presas de pollo (muslos o pata-muslo)

3 papas medianas

2 limones

2 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo

Sal y pimienta a gusto

Romero o tomillo (opcional)

Preparación:

Precalentar el horno a 200 °C.

Pelar las papas y cortarlas en gajos medianos.

Colocar el pollo y las papas en una fuente para horno.

En un bol, mezclar el jugo de los limones, el aceite, el ajo picado, sal, pimienta y las hierbas elegidas.

Verter la mezcla sobre el pollo y las papas, revolviendo un poco para que se impregnen bien.

Hornear aproximadamente 45 minutos, girando las presas a mitad de cocción, hasta que el pollo esté dorado y la piel crocante.

Servir caliente, con el jugo de cocción por encima y, si se desea, una rodaja de limón extra.