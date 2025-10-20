Pollo al limón jugoso con papas crujientes

cocina
Pollo al limón jugoso con papas crujientesUn plato casero, aromático y fácil de preparar.
El pollo al limón es uno de esos platos que evocan cocina casera y verano, con su aroma cítrico que despierta el apetito desde que empieza a dorarse. Acompañado de papas crujientes, es ideal para un almuerzo liviano y delicioso, que se prepara en una sola fuente con ingredientes sencillos y el toque justo de limón.
Ingredientes:
- 4 presas de pollo (muslos o pata-muslo)
- 3 papas medianas
- 2 limones
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta a gusto
- Romero o tomillo (opcional)
Preparación:
Precalentar el horno a 200 °C.
Pelar las papas y cortarlas en gajos medianos.
Colocar el pollo y las papas en una fuente para horno.
En un bol, mezclar el jugo de los limones, el aceite, el ajo picado, sal, pimienta y las hierbas elegidas.
Verter la mezcla sobre el pollo y las papas, revolviendo un poco para que se impregnen bien.
Hornear aproximadamente 45 minutos, girando las presas a mitad de cocción, hasta que el pollo esté dorado y la piel crocante.
Servir caliente, con el jugo de cocción por encima y, si se desea, una rodaja de limón extra.