Tarot del colibrí: habrá cierre de ciclos y apertura de nuevos caminos

Carta 1) As de oros: nuevos comienzos. Oportunidades.Logros. Abundancia.

Carta 2) La rueda de la fortuna: cambios. Transformaciones. Buena suerte.

Carta 3) El mundo: cierre de ciclo y nuevo comienzo. Cambios. Éxitos. Oportunidades. Viajes.

Mensaje final

Un hermoso y fuerte mensaje el de hoy!!! El tarot anuncia cambios y transformaciones importantes para quienes resuenen con él. Todo gira, se mueve y se transforma para bien. Habrá cierre de ciclos y apertura de nuevos caminos. Una gran oportunidad está llegando, y la persona recibirá muchas cosas que tal vez ha esperado por mucho tiempo. Es una gran etapa de abundancia, alegría y plenitud en todos los aspectos de la vida. Dicen las cartas que son cambios por destino y no habrá nada que pueda detenerlos. La persona sentirá que tiene el mundo en sus manos y mirará al cielo agradeciendo. Qué maravilla!!

