Cómo cuidar la Corona de Cristo en primavera para estimular su floración en verano

Aunque la Corona de Cristo (Euphorbia milii) pueda parecer una planta ruda y resistente, lo cierto es que necesita una serie de cuidados específicos para crecer en óptimas condiciones y lograr una floración abundante. Con la llegada de la primavera, se vuelve fundamental atender ciertos aspectos de su cultivo para que en verano luzca en todo su esplendor.

Luz solar: el factor más importante

La Corona de Cristo puede cultivarse tanto en interiores como en exteriores, aunque su desarrollo será más rápido al aire libre. En primavera, la iluminación es clave: esta planta necesita al menos seis horas diarias de sol directo para estimular la formación de flores. Sin embargo, si vives en una zona muy calurosa, conviene filtrar la luz o reducir la exposición para evitar que los pétalos se quemen.

Riego moderado y control del sustrato

Durante esta estación, el calor aumenta la necesidad de hidratación, pero el exceso de agua puede ser perjudicial. El riego debe ser moderado y espaciado, permitiendo que el sustrato se seque completamente entre cada aplicación. El encharcamiento puede provocar pudrición de raíces, uno de los problemas más comunes en la Euphorbia milii.

Temperatura ideal para su crecimiento

La temperatura también juega un papel clave en el bienestar de esta planta. Para favorecer la floración, es importante que se mantenga en un ambiente con temperaturas entre los 15 y 25 °C. La Corona de Cristo no tolera ni el frío ni los calores extremos, por lo que se recomienda resguardarla en los días ventosos o cuando las temperaturas bajen abruptamente.

Fertilización para una floración abundante

En primavera, la planta comienza su período de mayor actividad. Por eso, conviene aplicar fertilizante una vez al mes, preferentemente aquellos formulados para suculentas. Este aporte de nutrientes ayudará a que la planta produzca flores más grandes y coloridas. Sin embargo, no se debe fertilizar en exceso, ya que podría alterar el equilibrio del suelo y afectar su desarrollo.

Consejo final: Para mantener la Corona de Cristo saludable y con una floración continua, podés podar las ramas secas o dañadas al final de la primavera. Esto estimulará nuevos brotes y permitirá que la planta conserve una forma más compacta y estética.