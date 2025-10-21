Laurel: consejos de jardinería para una planta aromática vigorosa

El laurel (Laurus nobilis) es una de las plantas más populares en los jardines de nuestro país, tanto por su valor culinario como por sus múltiples usos en remedios caseros, repelentes naturales e incluso rituales de abundancia y prosperidad. Para que tu laurel se mantenga sano, fuerte y lleno de hojas aromáticas, es fundamental prestarle algunos cuidados específicos.

Protección natural contra hongos e insectos

Uno de los métodos más efectivos para cuidar el laurel es la aplicación de una mezcla de vinagre y agua sobre sus hojas. El vinagre, reconocido por sus propiedades antifúngicas y como repelente natural, ayuda a prevenir hongos, pulgones y otros insectos que suelen atacar la planta.

Para preparar la solución, diluí una cucharada de vinagre en un litro de agua. Es importante no usar vinagre puro, ya que su acidez podría dañar las hojas y raíces. Aplicá la mezcla con un pulverizador, rociando suavemente las hojas durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para evitar quemaduras por el sol. Este tratamiento se puede repetir cada 15 días o una vez al mes si la planta presenta hongos o signos de enfermedad. Si el laurel está sano, no es necesario usar vinagre.

Claves para un crecimiento saludable

Para que el laurel crezca vigoroso, también se deben cuidar otros aspectos de su cultivo:

Suelo: bien drenado para evitar encharcamientos.

Luz: pleno sol durante gran parte del día.

Temperatura: tolera bajas temperaturas en otoño e invierno, siempre que no haya heladas.

Fertilización: el uso de abonos orgánicos en primavera estimulará su desarrollo y mantendrá la planta fuerte todo el año.

Con estos cuidados, tu laurel no solo será un aliado en la cocina y la jardinería, sino que también se mantendrá saludable y lleno de vida durante todas las estaciones.