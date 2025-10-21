Lomo a la pimienta: clásico, jugoso y lleno de sabor

Si eres amante de la carne y los sabores intensos, el Lomo a la Pimienta es una receta que no puede faltar en tu recetario. Esta preparación clásica combina la suavidad del lomo de cerdo con la potencia de la pimienta negra, creando una explosión de sabores en cada bocado. Perfecta para cenas especiales o para sorprender a tus invitados, es un plato que nunca pasa de moda.

Ingredientes (para 4 porciones)

500 g de lomo de cerdo

2 cucharadas de granos de pimienta negra

2 cucharadas de manteca

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de harina

1 taza de caldo de carne

1/2 taza de crema de leche

Sal al gusto

Preparación

Triturar la pimienta: Coloca los granos de pimienta negra en un mortero o en una bolsa de plástico resistente y machácalos suavemente con un rodillo hasta obtener trozos gruesos.

Preparar la carne: Corta el lomo en medallones de unos 2 cm de grosor. Salpica con la pimienta triturada y sal al gusto. Deja reposar 15 minutos para que los sabores se integren.

Sellar los medallones: En una sartén grande, calienta la manteca y el aceite de oliva a fuego medio-alto. Cocina los medallones 4-5 minutos por cada lado hasta dorar y cocer la carne. Retíralos y reserva.

Hacer la salsa: En la misma sartén, añade la harina y mezcla durante un par de minutos. Incorpora el caldo de carne y la crema de leche, revolviendo hasta que espese y forme una salsa cremosa.

Unir la carne con la salsa: Vuelve a colocar los medallones en la sartén y cocina a fuego lento unos minutos para que absorban los sabores.

Servir: Sirve caliente acompañado de tus guarniciones preferidas: arroz, papas o verduras al vapor.

Para una experiencia completa, acompaña este Lomo a la Pimienta con una copa de vino tinto y disfruta de un plato que combina suavidad, aroma y un toque picante inolvidable.