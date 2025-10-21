Los tres signos del zodíaco que no perdonan una infidelidad

Algunos signos del zodíaco pueden intentar entender, otros incluso perdonar, pero hay quienes no conciben una traición. Para ellos, la confianza es sagrada y, una vez rota, no hay vuelta atrás. No se trata de orgullo, sino de dignidad emocional y amor propio.

Escorpio: La fidelidad para Escorpio es absoluta. Cuando entrega su corazón, lo hace con intensidad total, y espera lo mismo. Una infidelidad no solo lo hiere: lo transforma. No busca venganza, pero tampoco segundas oportunidades.

Tauro: Su lealtad es inquebrantable, y por eso no tolera la traición. Cuando ama, lo hace con todo su ser, pero si lo engañan, se cierra por completo. No hay reconciliación posible: lo perdido ya no se recupera.

Leo: Ama con orgullo y entrega. Una infidelidad lo hiere en lo más profundo de su confianza y su autoestima. Puede aparentar fortaleza, pero por dentro duele. Sin embargo, nunca mira atrás: su amor propio siempre gana.