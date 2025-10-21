Mil hojas de papa: receta fácil y deliciosa

¿Buscas una guarnición diferente y llena de sabor? El mil hojas de papa es una opción elegante y deliciosa para acompañar tus platos principales. Con capas finas de papa doradas al horno, esta receta es fácil de preparar y siempre impresiona en la mesa. Aprende cómo hacerla paso a paso.

Ingredientes

1 kg de papas (preferentemente papas blancas o rojas)

200 g de manteca (derretida)

200 ml de crema de leche

2 dientes de ajo (picados finamente)

100 g de queso rallado (opcional, puede ser parmesano o gruyère)

Sal y pimienta al gusto

Tomillo o romero fresco (opcional, para darle un toque aromático)

Preparación

1. Precalentar el horno

Precalienta el horno a 180°C (350°F). Mientras tanto, unta con manteca un molde rectangular apto para horno.

2. Preparar las papas

Pela las papas y córtalas en rodajas muy finas (de unos 2 mm). Para lograr un mejor resultado, puedes utilizar una mandolina.

3. Hacer la mezcla de crema y ajo

En un bol, mezcla la crema de leche con el ajo picado, la sal y la pimienta. Esta mezcla le dará a las papas un sabor cremoso y delicioso.

4. Montar las capas

Coloca una capa de papas en el molde, cubriendo toda la base. Luego, pincela con un poco de manteca derretida y vierte una pequeña cantidad de la mezcla de crema y ajo. Si lo deseas, puedes espolvorear un poco de queso rallado entre cada capa. Repite el proceso hasta agotar las papas, formando varias capas (mil hojas).

5. Hornear

Cubre el molde con papel aluminio y hornea durante 60 minutos. Luego, retira el papel aluminio y hornea por 30 minutos más, o hasta que las papas estén doradas y crujientes en la parte superior.

6. Dejar reposar y servir

Una vez que el mil hojas de papa esté listo, déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo en porciones. Esto permitirá que se asiente mejor y sea más fácil de servir.

Consejos para un mil hojas de papa perfecto