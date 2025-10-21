Mil hojas de papa: receta fácil y deliciosa

cocina
Mil hojas de papa: receta fácil y deliciosaEl mil hojas de papa es una guarnición elegante y cremosa, con capas doradas y llenas de sabor que realzan cualquier plato principal.
¿Buscas una guarnición diferente y llena de sabor? El mil hojas de papa es una opción elegante y deliciosa para acompañar tus platos principales. Con capas finas de papa doradas al horno, esta receta es fácil de preparar y siempre impresiona en la mesa. Aprende cómo hacerla paso a paso.
Ingredientes
- 1 kg de papas (preferentemente papas blancas o rojas)
- 200 g de manteca (derretida)
- 200 ml de crema de leche
- 2 dientes de ajo (picados finamente)
- 100 g de queso rallado (opcional, puede ser parmesano o gruyère)
- Sal y pimienta al gusto
- Tomillo o romero fresco (opcional, para darle un toque aromático)
Preparación
1. Precalentar el horno
Precalienta el horno a 180°C (350°F). Mientras tanto, unta con manteca un molde rectangular apto para horno.
2. Preparar las papas
Pela las papas y córtalas en rodajas muy finas (de unos 2 mm). Para lograr un mejor resultado, puedes utilizar una mandolina.
3. Hacer la mezcla de crema y ajo
En un bol, mezcla la crema de leche con el ajo picado, la sal y la pimienta. Esta mezcla le dará a las papas un sabor cremoso y delicioso.
4. Montar las capas
Coloca una capa de papas en el molde, cubriendo toda la base. Luego, pincela con un poco de manteca derretida y vierte una pequeña cantidad de la mezcla de crema y ajo. Si lo deseas, puedes espolvorear un poco de queso rallado entre cada capa. Repite el proceso hasta agotar las papas, formando varias capas (mil hojas).
5. Hornear
Cubre el molde con papel aluminio y hornea durante 60 minutos. Luego, retira el papel aluminio y hornea por 30 minutos más, o hasta que las papas estén doradas y crujientes en la parte superior.
6. Dejar reposar y servir
Una vez que el mil hojas de papa esté listo, déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo en porciones. Esto permitirá que se asiente mejor y sea más fácil de servir.
Consejos para un mil hojas de papa perfecto
- Utiliza papas de tamaño similar para que las capas sean uniformes.
- Si prefieres una versión más ligera, puedes reemplazar la crema por leche evaporada.
- Puedes agregar especias como nuez moscada o pimienta de cayena para darle un toque especial.