Receta tradicional: guiso de fideos moñito

En los días fríos, nada mejor que un plato que combine sabor, tradición y calidez. El guiso de fideos moñito es una receta que evoca la cocina casera, las reuniones familiares y los aromas que llenan la casa de recuerdos. Fácil de preparar y lleno de ingredientes nutritivos, se ha convertido en un favorito para grandes y chicos.

Ingredientes:

Noticias Relacionadas Pollo al limón jugoso con papas crujientes

250 g de fideos moñito

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

2 zanahorias

1 papa grande

400 g de carne (vacuna o pollo)

1 litro de caldo de verduras o carne

2 tomates maduros

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

Aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco (opcional, para decorar)

Preparación:

Picar finamente la cebolla y los ajos. Cortar el pimiento, las zanahorias y la papa en cubos; la carne en trozos medianos.

En una olla grande, calentar aceite y sofreír la cebolla y el ajo hasta dorar.

Añadir las verduras y cocinar unos minutos hasta que empiecen a ablandarse.

Incorporar la carne y dorar por todos los lados.

Agregar los tomates pelados y picados, el pimentón y la hoja de laurel. Cocinar a fuego lento unos minutos.

Verter el caldo, sazonar y llevar a ebullición. Reducir el fuego y cocinar tapado por 30 minutos.

Añadir los fideos moñito y cocinar 10-12 minutos hasta que estén al dente, removiendo ocasionalmente.

Servir caliente, con perejil fresco espolvoreado si se desea.

Este guiso es perfecto para compartir en familia, acompañado de pan casero y una bebida caliente. Su textura cremosa y su sabor reconfortante lo convierten en un plato que no puede faltar en la mesa durante el invierno.