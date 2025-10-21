Receta tradicional: guiso de fideos moñito

cocina
Receta tradicional: guiso de fideos moñitoUn clásico de la cocina familiar que une sabor, aroma y tradición en cada plato.
En los días fríos, nada mejor que un plato que combine sabor, tradición y calidez. El guiso de fideos moñito es una receta que evoca la cocina casera, las reuniones familiares y los aromas que llenan la casa de recuerdos. Fácil de preparar y lleno de ingredientes nutritivos, se ha convertido en un favorito para grandes y chicos.
Ingredientes:
- 250 g de fideos moñito
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 2 zanahorias
- 1 papa grande
- 400 g de carne (vacuna o pollo)
- 1 litro de caldo de verduras o carne
- 2 tomates maduros
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel
- Aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco (opcional, para decorar)
Preparación:
Picar finamente la cebolla y los ajos. Cortar el pimiento, las zanahorias y la papa en cubos; la carne en trozos medianos.
En una olla grande, calentar aceite y sofreír la cebolla y el ajo hasta dorar.
Añadir las verduras y cocinar unos minutos hasta que empiecen a ablandarse.
Incorporar la carne y dorar por todos los lados.
Agregar los tomates pelados y picados, el pimentón y la hoja de laurel. Cocinar a fuego lento unos minutos.
Verter el caldo, sazonar y llevar a ebullición. Reducir el fuego y cocinar tapado por 30 minutos.
Añadir los fideos moñito y cocinar 10-12 minutos hasta que estén al dente, removiendo ocasionalmente.
Servir caliente, con perejil fresco espolvoreado si se desea.
Este guiso es perfecto para compartir en familia, acompañado de pan casero y una bebida caliente. Su textura cremosa y su sabor reconfortante lo convierten en un plato que no puede faltar en la mesa durante el invierno.