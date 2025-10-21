Tarot del colibrí: salir de la zona de confort

Carta 1) As de espadas: inicios. Verdad. Racionalidad. Determinación.

Carta 2) Tres de bastos: planificar. Distancia. Horizonte. Meta a alcanzar.

Carta 3) Cuatro de bastos: estabilidad. Hogar. Familia. Amistad. Celebración. Alegría

Mensaje final

Alguien está planificando una estrategia que implica la decisión de acercarse a un objetivo que aún se percibe a distancia. Salir de la zona de confort para ir por un sueño es lo que quiere hacer la persona. Dice el tarot que lo que se busca es una estabilidad, encontrar un hogar, una familia, amistades, seres queridos con quienes ser feliz y celebrar la vida; ese es el anhelo por el cual se realizarán acciones muy apasionadas. La decisión ya se tomó de una manera muy racional y este alguien va con mucha claridad hacia un nuevo comienzo que piensa le traerá la armonía y la alegría que desea tener ahora en su vida. La persona no actuará improvisadamente, ha evaluado cada paso que dará, por lo cual es muy probable que obtenga buenos resultados en el camino hacia su meta. Sus intenciones son genuinas y muy válidas, ojalá que se cumplan sus deseos.