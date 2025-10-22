Crotón: cuidados, riego y secretos de la planta tropical de hojas coloridas

El crotón es una planta tropical reconocida por sus hojas de colores intensos y llamativos, que van desde verdes brillantes hasta tonos amarillos, naranjas y rojizos. Su belleza y resistencia la han convertido en una de las favoritas de jardineros y aficionados en todo el mundo. Además, es una planta versátil que se adapta tanto al interior como al exterior, lo que la convierte en un excelente complemento para cualquier hogar o jardín.

Características del crotón

Noticias Relacionadas Cómo cuidar la Corona de Cristo en primavera para estimular su floración en verano

Originario de Malasia, el crotón pertenece a la familia de las Euphorbias y es una planta perenne. Sus hojas son rígidas y presentan coloraciones muy atractivas en sus nervaduras, que pueden variar desde el verde hasta el amarillo, naranja o rojo intenso.

El crotón es un arbusto de porte erguido que puede superar el metro de altura en maceta y alcanzar hasta 3 metros si se cultiva en el jardín. Su crecimiento es moderado y requiere de una ubicación muy luminosa, así como de un ambiente con cierta humedad, idealmente complementada con pulverizaciones periódicas de agua.

Beneficios de elegir un crotón

El crotón no solo destaca por su belleza, sino también por ser:

Resistente: se adapta a diferentes condiciones de luz y temperatura.

De bajo mantenimiento: ideal para principiantes o quienes no disponen de mucho tiempo para cuidar plantas.

Colorido durante todo el año: a diferencia de las flores, sus hojas mantienen su intensidad de color sin marchitarse rápidamente, aportando vida a cualquier espacio.

Cuidados esenciales del crotón

Riego

El crotón requiere un riego regular, evitando que la tierra se seque por completo. Durante primavera y verano, se recomienda regarla de 2 a 3 veces por semana, mientras que en invierno basta con un riego semanal. Es importante eliminar el agua sobrante del plato para evitar la pudrición de las raíces.

Un consejo extra: mantener una humedad ambiental adecuada es crucial, por lo que pulverizar sus hojas con frecuencia ayuda a su correcto desarrollo, especialmente en los meses más cálidos.

Sustrato y abono

El crotón prospera en un sustrato rico en nutrientes, ligeramente ácido y bien drenado, que combine mantillo de hojas, turba y arena de río.

En cuanto al abono, conviene aplicarlo dos veces al mes durante primavera y verano. Los abonos líquidos diluidos en agua de riego son una opción práctica, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante para no dañar la planta.

Luz y ubicación

Esta planta necesita mucha luz natural, pero nunca exposición directa al sol, que podría quemar sus hojas. La temperatura ideal es templada, evitando ambientes menores a 15 °C en invierno o superiores a 27 °C en verano.

Se recomienda protegerla de corrientes de aire y fuentes de calor, y limpiar sus hojas con un paño húmedo para que absorban la luz de manera óptima.

Trasplante

El crotón crece lentamente, por lo que no requiere trasplantes frecuentes. Lo ideal es cambiarlo de maceta cada dos años, a menos que las raíces sobresalgan por los agujeros de drenaje o la maceta se rompa. En ese caso, se debe colocar en una maceta ligeramente más grande.

Poda

Aunque no necesita podas drásticas, cortar el tallo superior a finales de primavera puede favorecer un crecimiento más frondoso y la aparición de nuevos brotes desde la base.

Precaución: su savia es tóxica, por lo que se debe manipular con cuidado y mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Si el tallo segrega látex al cortarlo, se puede aplicar cera caliente para proteger la herida.

Problemas comunes

Manchas en la cara inferior de las hojas: puede indicar presencia de cochinilla. Se recomienda limpiar con agua y jabón neutro o aplicar un insecticida específico.

Hojas amarillas: suele ser síntoma de araña roja por falta de humedad. Aumentar las pulverizaciones y, si no desaparece, usar insecticida.

Puntas marrones o secas: indican falta de humedad. Pulverizar regularmente para mantener la vitalidad del resto de la planta.

Conclusión

El crotón es una planta tropical espectacular que combina belleza, color y resistencia. Con los cuidados adecuados de luz, humedad y poda, puede transformar cualquier espacio, aportando un toque vibrante y elegante durante todo el año. Perfecta tanto para interiores como para jardines, es una excelente elección para quienes buscan una planta llamativa y de bajo mantenimiento.