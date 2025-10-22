Cuáles son los cereales que ayudan a combatir el colesterol

El colesterol es una grasa necesaria para el funcionamiento del cuerpo y la salud, que aprendimos a dividir entre el “bueno” y el “malo”. De ahí la importancia de los controles médicos, porque descubrir niveles de colesterol alto es un indicador de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y daños en el cerebro.

La prevención siempre es la mejor "medicación" para anticiparse a cualquier problema. De ahí la importancia de llevar un estilo de alimentación saludable para evitar enfermedades

Los profesionales de la salud explican que los niveles óptimos de colesterol varían de una persona a otra, un aspecto clave a tener en cuenta.

Qué es el colesterol bueno (HDL) y el colesterol malo (LDL)

Para separar bien los dos tipos de colesterol, Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica la diferencia:

HDL significa lipoproteínas de alta densidad en inglés. Se llama colesterol "bueno" porque transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo de vuelta al hígado, que luego elimina el colesterol de su cuerpo.

LDL significa lipoproteínas de baja densidad en inglés. Llamado colesterol "malo", un nivel alto de LDL lleva a una acumulación de placa en las arterias.

Los causantes del colesterol malo son por lo general los alimentos ricos en grasas saturadas, pero también influyen factores como la obesidad y hábitos poco saludables como fumar, el sedentarismo, por mencionar algunos.

Como siempre, resulta fundamental visitar al médico antes de tomar cualquier decisión para evaluar cada caso y disponer del mejor tratamiento a seguir.

En la misma línea de evitar situaciones que pueden influir de manera negativa, aparece cambiar por una dieta que ayude a reducir los niveles de colesterol malo del cuerpo.

Tres cereales que ayudan a reducir el colesterol alto

En la lista de alimentos para combatir el colesterol malo (LDL) aparecen tres tipos de cereales que por sus propiedades naturales ayudan a reducir esta grasa acumulada en las arterias.

Avena

La avena contiene fibra, encargada de reducir el colesterol alto.

“La fibra soluble puede reducir la absorción del colesterol en el torrente sanguíneo. De 5 a 10 gramos o más de fibra soluble al día disminuyen el colesterol LDL”, indica el portal de salud Mayo Clinic.

Y remarca: "Una porción de un cereal de desayuno con avena o salvado de avena proporciona de 3 a 4 gramos de fibra. Si agregas fruta, como un plátano o bayas, obtendrás aún más fibra".?

Trigo

Otro cereal que ayudar a disminuir los niveles de colesterol malo es el trigo, ya que reduce hasta un 12% de esta afectación con su consumo frecuente, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Nebraska citado por el portal especializado Nuevas Evas.

Además, destacan? que podría llegar a evitar hasta en un 21% las enfermedades cardiovasculares.

Cebada

La cebada “disminuye las posibilidades de que se formen coágulos de sangre en las arterias, debido a que evita las síntesis los tromboxanos, unas sustancias que participan activamente en la formación de coágulos, apunta el sitio Mejor con Salud.

También describe que “estimula la reducción del colesterol malo (LDL), ya que mejora la actividad celular para evitar la oxidación de las grasas”.