Horóscopo chino: los signos que son mejores amigos en la astrología oriental

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino que son mejores amigos, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Rata – Buey

La Rata y el Buey son dos signos del zodíaco del horóscopo chino que funcionan muy bien como socios en todos los aspectos. El rodeador es inteligente y se complementa con el buen corazón del buey. De acuerdo con lo que indica la astrología oriental, son compatibles en el trabajo, en la amistad y en el amor, por lo que su unión es capaz de perdurar para toda la vida.

Tigre – Cerdo

La astrología oriental explica de la siguiente manera su buena comunión: el Tigre pertenece al elemento chino Madera y el Cerdo al Agua. La lluvia humedece los bosques y hace crecer los árboles frondosamente. Esto que significa que forman un equipo sabio y enaltecen sus mejores atributos.

Conejo – Perro

En teoría pueden tener dificultades porque el Conejo es herbívoro y el Perro carnívoro, pero en la astrología oriental sus cualidades se complementan. Una sociedad entre ambos equilibra la bondad, fidelidad y dureza de carácter, de manera que juntos son capaces de superar cualquier obstáculo.

Dragón – Gallo

El Dragón es un signo poderoso que es un líder natural, mientras que Gallo es recatado. Cuando se unen pueden cumplir sus sueños porque se apoyan y ambos trabajan duro.

Serpiente – Mono

El signo de la Serpiente encuentra una sabia filosofía en el sociable Mono. Ambos pueden formar una carrera exitosa porque se les facilitará decir las cosas con franqueza en caso de que alguno de los dos se desvíe del camino.

Caballo – Cabra

En la astrología oriental, el signo del zodíaco del Caballo pertenece al elemento del Fuego y la Cabra a la Tierra. En el horóscopo chino, el fuego simboliza la luz del sol que nutre a la tierra para que la naturaleza prospere. Por tal motivo, ambos signos se complementan y forman una buena sociedad en todos los aspectos de la vida.