Los signos de zodiaco que saben aprovechar las oportunidades

El oportunismo es la “actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible”. Puede que esta forma de actuar haga que los oportunistas dejen de lado sus propios principios con tal de obtener ventajas.

Aunque no está mal querer obtener beneficio propio, esta actitud es problemática cuando los demás no perciben ninguna ventaja y por el contrario se ven inmersos en situaciones complicadas. Las personas oportunistas no se fijarán a quién lastiman con tal de salir bien librados.

Géminis

Los Géminis siempre pensarán en cómo sacar provecho de cualquier situación. Constantemente piensan en su bienestar y poco se preguntan por el de los demás. De hecho, si detectan que están en una situación que no les permite obtener ventaja se irán de inmediato.

Las personas nacidas bajo este signo son hábiles en obtener lo que quieren sin caer en el juego sucio. Sin embargo, no dudarán en usar todas sus armas para salir victoriosos de cualquier situación.

Libra

Los Libra siempre buscarán el equilibrio, sin embargo, pensarán más en ellos mismos cuando de sacar ventaja se trate. Les gusta obtener beneficios en el trabajo, el estudio y sus relaciones personales.

Aunque nunca apuñalarían a un ser querido cercano, los Libra pueden convertirse en seres bastante oportunistas en especial cuando antes han sido manipulados o lastimados. Tratarán de nivelar las heridas que les han causado.

Escorpio

Los Escorpio son personas muy hábiles para sacar ventaja. Actúan con discreción y cautela, por lo que pocas veces los demás notan su actitud oportunista. Siempre buscan su beneficio propio y poco consideran lo que pase con los demás.

Las personas nacidas bajo este signo cuidarán sus intereses. En el momento en que perciban que algo ya no les aporta, simplemente lo dejarán sin mirar atrás. Aunque suena cruel, es un mecanismo de defensa.

Virgo

Los Virgo son por naturaleza personas muy calculadoras y frías. Así que su oportunismo es casi un resultado de esas dos características. No dudarán en tomar una situación y sacar el máximo provecho propio.

Los Virgo tienen claro cuáles son sus ideales, por lo que no piensan dos veces cuando una oportunidad se les presenta para cumplirlos. Si en el camino algunas personas terminan lastimadas, eso hace parte del proceso.