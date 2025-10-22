Mayonesa casera sin aceite: cremosa, saludable y deliciosa

Aunque la mayonesa es uno de los acompañamientos más populares de las comidas, muchas personas deciden reducir o eliminar su consumo debido a su alto contenido de grasas y otros ingredientes poco saludables. En este contexto, los nutricionistas recomiendan una alternativa casera, saludable y deliciosa: una mayonesa sin aceite, elaborada con huevos cocidos.

Esta versión casera ofrece una textura suave y cremosa, junto con un sabor exquisito que combina perfectamente con papas fritas, sándwiches, ensaladas o cualquier plato que desees realzar. A continuación, te detallamos todos los ingredientes y los pasos para prepararla.

Ingredientes:

3 huevos

3 cucharadas de yogur griego

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de vinagre de vino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Paso a paso para preparar mayonesa casera sin aceite

Paso 1: Cocer los huevos

Llena una olla grande con agua y llévala a ebullición. Introduce los huevos y déjalos cocer durante 10 minutos. Una vez cocidos, retíralos del agua caliente y colócalos en un bol con agua fría o con hielo. Esto no solo detiene la cocción, sino que también facilita el pelado. Para quitar la cáscara fácilmente, golpea suavemente el huevo sobre la superficie de trabajo hasta que se rompa y luego retira la cáscara con cuidado.

Paso 2: Batir los ingredientes

Coloca los huevos cocidos pelados en una licuadora o batidora. Agrega el yogur griego, la mostaza, el vinagre de vino, la sal y la pimienta. Procesa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, suave y cremosa.

Consejo extra:

Si deseas una mayonesa aún más ligera, puedes ajustar la cantidad de yogur griego según tu preferencia, y añadir un toque de jugo de limón para un sabor más fresco y vibrante.

Listo: tu mayonesa casera sin aceite está lista para disfrutar, ofreciendo una alternativa saludable y sabrosa a la versión tradicional.