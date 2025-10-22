Pastafrola de batata: la receta tradicional que nunca falla

La pastafrola de batata es un clásico de la repostería argentina, reconocida por su equilibrio perfecto entre el sabor dulce del relleno y la textura crocante de la masa. Ideal para acompañar un café o compartir en reuniones familiares, este postre casero es una verdadera joya de la cocina hogareña. A continuación, te contamos cómo prepararla fácilmente en casa.

Ingredientes

Para la masa:

250 g de harina de trigo

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

80 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Para el relleno:

300 g de dulce de batata

Jugo de ½ limón

(Opcional) Canela a gusto

Paso a paso: cómo hacer una pastafrola de batata perfecta

1. Preparar la masa

En un bol grande, mezcla la harina, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Agrega la manteca y el azúcar, y mezcla con un tenedor o con las manos hasta obtener una textura arenosa. Incorporá el huevo y la pizca de sal, amasando hasta lograr una masa homogénea. Envolvela en papel film y llevála a la heladera durante 30 minutos.

2. Estirar la masa

Dividí la masa en dos partes, una un poco más grande que la otra. Con la porción más grande, estirá un círculo sobre una superficie enharinada y cubrí con él un molde de tarta previamente enmantecado.

3. Agregar el relleno

Cortá el dulce de batata en trozos y derretílo ligeramente a baño maría o en el microondas. Luego mezclalo con el jugo de limón (y la canela, si te gusta). Extendé el relleno sobre la base de masa de forma pareja.

4. Cubrir la pastafrola

Con la masa restante, cortá tiras y colocalas sobre el relleno formando el clásico enrejado. Asegurate de distribuirlas de manera uniforme para que luzca perfecta.

5. Hornear y servir

Precalentá el horno a 180 °C y horneá la pastafrola durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejala enfriar en el molde antes de desmoldar. Si querés darle un toque final, espolvoreala con azúcar impalpable.

El resultado será una pastafrola de batata casera, suave, fragante y con ese sabor entrañable que nos transporta a los momentos más dulces de la infancia.