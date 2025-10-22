Pastafrola de batata: la receta tradicional que nunca falla

cocina
Pastafrola de batata: la receta tradicional que nunca fallaClásica, dulce y crocante, la pastafrola de batata es un postre tradicional argentino que conquista por su sabor casero y su sencillez.
La pastafrola de batata es un clásico de la repostería argentina, reconocida por su equilibrio perfecto entre el sabor dulce del relleno y la textura crocante de la masa. Ideal para acompañar un café o compartir en reuniones familiares, este postre casero es una verdadera joya de la cocina hogareña. A continuación, te contamos cómo prepararla fácilmente en casa.
Ingredientes
Para la masa:
- 250 g de harina de trigo
- 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- 300 g de dulce de batata
- Jugo de ½ limón
- (Opcional) Canela a gusto
Paso a paso: cómo hacer una pastafrola de batata perfecta
1. Preparar la masa
En un bol grande, mezcla la harina, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Agrega la manteca y el azúcar, y mezcla con un tenedor o con las manos hasta obtener una textura arenosa. Incorporá el huevo y la pizca de sal, amasando hasta lograr una masa homogénea. Envolvela en papel film y llevála a la heladera durante 30 minutos.
2. Estirar la masa
Dividí la masa en dos partes, una un poco más grande que la otra. Con la porción más grande, estirá un círculo sobre una superficie enharinada y cubrí con él un molde de tarta previamente enmantecado.
3. Agregar el relleno
Cortá el dulce de batata en trozos y derretílo ligeramente a baño maría o en el microondas. Luego mezclalo con el jugo de limón (y la canela, si te gusta). Extendé el relleno sobre la base de masa de forma pareja.
4. Cubrir la pastafrola
Con la masa restante, cortá tiras y colocalas sobre el relleno formando el clásico enrejado. Asegurate de distribuirlas de manera uniforme para que luzca perfecta.
5. Hornear y servir
Precalentá el horno a 180 °C y horneá la pastafrola durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejala enfriar en el molde antes de desmoldar. Si querés darle un toque final, espolvoreala con azúcar impalpable.
El resultado será una pastafrola de batata casera, suave, fragante y con ese sabor entrañable que nos transporta a los momentos más dulces de la infancia.