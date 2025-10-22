Tarot del colibrí: respeto e igualdad para edificar algo estable

Carta 1) Caballero de espadas: velocidad. Inteligencia. Impulsividad. Determinación. Energía rápida.

Carta 2) Tres de pentáculos: equipo. Trabajo colectivo para un fin común. Cooperación.

Carta 3) Seis de espadas: trasladarse hacia un lugar mejor. Buscar un horizonte nuevo. Ir en compañía.

Mensaje final

La persona siente la urgencia de moverse rápidamente, con velocidad, sin perder más tiempo, hacia un lugar o una situación donde piensa que todo será mejor. Esta persona dejará cosas atrás para tomar un camino nuevo en su vida. Es un travesía que quiere hacer con otras personas. Desea trabajar en equipo por algo que será un bien para un grupo, puede ser una familia, una sociedad, amistades o personas afines. Esta persona está con mucha disposición para cooperar, compartir y aceptar los aportes de los demás para construir algo valioso. Como dice el refrán: " la unión hace la fuerza" y esto es lo que ha entendido este alguien, está comprendiendo lo importante que es la unión en las diferencias, que enriquecedor es saber escuchar y reconocer lo que cada quien tiene para aportar respetando los pactos y reglas del grupo, que son los que permiten que todo funcione en equilibrio y armonía y no se desate un caos, en medio del cual se torna imposible cualquier construcción. Sólo en el respeto e igualdad se puede edificar algo estable y duradero, bueno para todos los involucrados.