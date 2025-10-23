Brownie saludable: disfruta del chocolate sin azúcar ni gluten

El brownie saludable se ha convertido en una tendencia de la repostería casera, gracias a su capacidad de mantener la textura húmeda y el sabor intenso del chocolate, pero sin ingredientes refinados ni alergénicos.

La clave está en reemplazar los componentes tradicionales por alternativas más naturales y ligeras. En lugar de harina de trigo, se utiliza harina de almendras, rica en fibra y grasas saludables, que aporta una miga jugosa. El azúcar refinado se sustituye con edulcorantes naturales como stevia o sucralosa, reduciendo calorías sin sacrificar dulzor. Además, la mantequilla convencional se reemplaza por mantequilla light sin lactosa o aceite de coco, haciendo la receta apta para personas con intolerancias.

El resultado es un brownie sin gluten, sin lactosa y con bajo índice glucémico, perfecto para quienes siguen dietas equilibradas o reducidas en carbohidratos.

Ingredientes (para 24 porciones):

200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten

200 g de mantequilla light sin lactosa o 1 cda. de aceite de coco

3 huevos medianos

2 cdas. de sucralosa o 1 cdita. de stevia

50 ml de leche de almendras

1 cdita. de esencia de vainilla

70 g de harina de almendras

100 g de nueces picadas

Cada porción de 30 g aporta aproximadamente 130 calorías, con bajo contenido de carbohidratos y grasas controladas.

Preparación:

Derretir el chocolate con la mantequilla o el aceite a fuego bajo, removiendo hasta integrar. Batir los huevos con el endulzante y añadir la leche de almendras y la esencia de vainilla. Incorporar el chocolate derretido (ya a temperatura ambiente). Añadir la harina de almendras y las nueces, mezclando con espátula. Volcar la preparación en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 20 minutos.

El secreto de este brownie está en la harina de almendras, que aporta humedad y densidad, mientras que el chocolate sin azúcar mantiene el sabor intenso. Las nueces aportan crocancia y un extra de energía, logrando un postre delicioso y saludable sin sacrificar la indulgencia del chocolate.