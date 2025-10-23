Brownie saludable: disfruta del chocolate sin azúcar ni gluten

cocina
Brownie saludable: disfruta del chocolate sin azúcar ni glutenDisfruta de un postre delicioso y nutritivo que conserva todo el sabor del chocolate, ideal para quienes buscan opciones más equilibradas y aptas para distintas dietas.
El brownie saludable se ha convertido en una tendencia de la repostería casera, gracias a su capacidad de mantener la textura húmeda y el sabor intenso del chocolate, pero sin ingredientes refinados ni alergénicos.
La clave está en reemplazar los componentes tradicionales por alternativas más naturales y ligeras. En lugar de harina de trigo, se utiliza harina de almendras, rica en fibra y grasas saludables, que aporta una miga jugosa. El azúcar refinado se sustituye con edulcorantes naturales como stevia o sucralosa, reduciendo calorías sin sacrificar dulzor. Además, la mantequilla convencional se reemplaza por mantequilla light sin lactosa o aceite de coco, haciendo la receta apta para personas con intolerancias.
El resultado es un brownie sin gluten, sin lactosa y con bajo índice glucémico, perfecto para quienes siguen dietas equilibradas o reducidas en carbohidratos.
Ingredientes (para 24 porciones):
- 200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten
- 200 g de mantequilla light sin lactosa o 1 cda. de aceite de coco
- 3 huevos medianos
- 2 cdas. de sucralosa o 1 cdita. de stevia
- 50 ml de leche de almendras
- 1 cdita. de esencia de vainilla
- 70 g de harina de almendras
- 100 g de nueces picadas
Cada porción de 30 g aporta aproximadamente 130 calorías, con bajo contenido de carbohidratos y grasas controladas.
Preparación:
- Derretir el chocolate con la mantequilla o el aceite a fuego bajo, removiendo hasta integrar.
- Batir los huevos con el endulzante y añadir la leche de almendras y la esencia de vainilla.
- Incorporar el chocolate derretido (ya a temperatura ambiente).
- Añadir la harina de almendras y las nueces, mezclando con espátula.
- Volcar la preparación en un molde engrasado y hornear a 180°C durante 20 minutos.
El secreto de este brownie está en la harina de almendras, que aporta humedad y densidad, mientras que el chocolate sin azúcar mantiene el sabor intenso. Las nueces aportan crocancia y un extra de energía, logrando un postre delicioso y saludable sin sacrificar la indulgencia del chocolate.