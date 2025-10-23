Conocé todos los secretos de la perfumada planta de incienso

La planta de incienso o falso incienso (Plectranthus coleoides) deslumbra con sus hojas vellosas de color verde brillantes con un borde ondulado de una tonalidad blanca crema, y cautiva porque toda ella es muy olorosa, incluidas sus flores.

Su nombre da una pista de a qué huele: a incienso ligeramente mentolado. Junto al jazmín, la menta o la lavanda, también aromáticas, tiene la virtud de ahuyentar a los mosquitos. Pero no solo eso, también resulta relajante, aliviando el estrés. Te descubrimos todo acerca de esta planta de interior de exquisita fragancia.

En los meses fríos, trasladar al interior

La planta de incienso es originaria de las zonas cálidas del hemisferio sur, como Australia, África e Indonesia, y no soporta el frío ni temperaturas bajo cero. Es por este motivo que se puede tener en exterior en verano, aunque cuando comience a descender el termómetro deberemos ponerla a resguardo y trasladarla de un ambiente al aire libre a otro interior. Por regla no alcanza más de 60 cm de altura.

Esta planta también es habitual para conformar jardines verticales como el que vemos en la imagen. No obstante, no es muy exigente con los cuidados, pero sí con la necesidad de luz. Si el jardín no recibe bastante exposición, debes apostar por una iluminación artificial que favorezca el desarrollo de esta especie y el resto de las seleccionadas.

Sitúala en lugares luminosos

Ya hemos dicho que se trata de una planta ‘friolera’, ¿es también calurosa? La horquilla de temperaturas en el que se sienta más cómoda es de los 10 a los 20 º C. Por cierto, sí tolera las temperaturas altas pero, insistimos, sufre con las bajas. Y le gustan los sitios luminosos, pero no le deben incidir directamente los rayos solares para no quemarla.

Riego

La planta de incienso solo debe regarse frecuentemente en los meses cálidos, cuando la planta mantiene una mayor actividad, procurando que la tierra siempre se mantenga un poco húmeda. ¿Cómo debes averiguarlo? Introduciendo un lápiz el sustrato, si no se le pega la tierra y sale limpio y sin restos, es hora de aportarle agua (mejor que sea sin cal). Generalmente en la primavera y el verano convendrá regarla entre dos y tres veces por semana, de forma poco abundante, y luego hay que reducir la frecuencia.

Vigila también que no le queda agua encharcada, pues resulta muy perjudicial para su salud.

Tierra adecuada

Más importante que el tipo de sustrato, que idealmente será rico en sustancias orgánicas, es que ofrezca un buen drenaje, es decir, el suelo tiene que ser aireado.

Asimismo, te recomendamos abonar la planta del incienso con un fertilizante para plantas de interior cada 15 días en primavera y en verano. De esta manera, lograrás que esté bien tupida y densa.

Se trata de una planta vigorosa, de rápido crecimiento, que tiende a alargarse demasiado. Para controlarlo y darle una forma más bonita, no dudes en podarla en primavera, eliminando las ramas viejas. Sin miedo, reduce las ramas a la mitad, siempre con cuidado de no cortar los brotes que estén emergiendo en el centro de la planta.

Reproducción

Se trata de una planta de interior muy económica que puedes ir adquiriendo en centros de jardinería cuando precises. Aunque si tienes una planta sana, también puedes decidirte por multiplicarla mediante esquejes. La mejor época para usar este método es la primavera y puedes hacerlo en agua o directamente en una tierra que se mantenga húmeda.

También se reproduce fácilmente por división de la mata.

Plagas

Especialmente en verano puede sufrir una plaga de pulgones, mientras que en invierno, sobre todo si la regamos en exceso, es vulnerable a los hongos. El agua estancada puede provocarle otros problemas de salud, como la pudrición de las raíces, así que te recomendamos no pasarte, aunque tampoco te conviene quedarte corto, porque si la tierra se queda muy seca comienza por perder sus espectaculares y ondulantes hojas y puede terminar muriendo.