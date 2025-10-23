Horóscopo chino del jueves 23 de octubre de 2025: un día para actuar con firmeza y confianza

Rata

Tu signo guía el día y eso te da ventaja: claridad, energía y poder de decisión. En el amor, tu seguridad atrae y genera estabilidad.

Buey

Tu constancia se ve recompensada. En el trabajo, podrías recibir buenas noticias. En el amor, una actitud paciente fortalecerá el vínculo.

Tigre

El día te impulsa a ir tras tus metas, pero sin atropellar los tiempos. En el amor, el entusiasmo puede reavivar una relación.

Conejo

Tu intuición te guía en decisiones importantes. En el amor, la suavidad en tus palabras crea armonía y conexión.

Dragón

Día de logros y oportunidades. En el trabajo, tu creatividad destaca. En el amor, la pasión y la entrega se renuevan.

Serpiente

La serenidad te permitirá resolver temas que antes parecían complicados. En el amor, el silencio compartido puede decir mucho.

Caballo

La energía del día te impulsa a concretar. En el amor, una conversación honesta puede abrir un nuevo capítulo.

Cabra

Tu sensibilidad te ayuda a ver más allá de lo evidente. En el amor, una muestra de ternura puede cambiar el rumbo del día.

Mono

El jueves trae movimiento y desafíos estimulantes. En el amor, una actitud divertida y libre fortalecerá la conexión.

Gallo

Buen día para ordenar prioridades y avanzar sin distracciones. En el amor, tu sinceridad generará mayor confianza.

Perro

La lealtad y el compromiso serán tus guías. En el amor, valorar lo cotidiano te permitirá ver lo que realmente importa.

Cerdo

Tu empatía y amabilidad atraen buenas energías. En el amor, la calidez y la comprensión serán tus mejores aliados.