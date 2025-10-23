Horóscopo del jueves 23 de octubre de 2025: una jornada para enfocarse en lo que realmente importa

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: una conversación pendiente traerá alivio y comprensión.

Trabajo: nuevas oportunidades te motivan a avanzar.

Salud: canalizá la tensión con actividad física moderada.

Números de la suerte: 6, 15, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: día propicio para expresar tus sentimientos con sinceridad.

Trabajo: tus ideas prácticas serán bien recibidas por los demás.

Salud: descansá lo suficiente, tu cuerpo necesita pausa.

Números de la suerte: 3, 11, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: encuentros que renuevan la ilusión y la confianza.

Trabajo: tu creatividad destacará en proyectos grupales.

Salud: necesitás equilibrar mente y cuerpo; hacé algo que disfrutes.

Números de la suerte: 4, 12, 20

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: la empatía fortalecerá los lazos afectivos.

Trabajo: lográs resolver un asunto que te preocupaba.

Salud: buen momento para iniciar un cambio de hábitos.

Números de la suerte: 8, 13, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo natural atraerá miradas y halagos.

Trabajo: reconocen tu esfuerzo y liderazgo.

Salud: energía en alza; aprovechá para moverte más.

Números de la suerte: 1, 10, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: calma y estabilidad emocional marcan la jornada.

Trabajo: tus análisis y observación te guían hacia decisiones acertadas.

Salud: cuidá la postura y la alimentación.

Números de la suerte: 5, 17, 21

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y romance en el aire.

Trabajo: las negociaciones se inclinan a tu favor.

Salud: conectá con la naturaleza para liberar tensiones.

Números de la suerte: 2, 14, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la pasión se intensifica, pero también los celos; mantené el equilibrio.

Trabajo: evitá discusiones y concentrá tu energía en los resultados.

Salud: prestá atención a tu descanso.

Números de la suerte: 9, 18, 27

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: día ideal para compartir momentos alegres y distendidos.

Trabajo: tu optimismo contagia a quienes te rodean.

Salud: energía en equilibrio, mantené la constancia.

Números de la suerte: 7, 19, 23

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad y comprensión fortalecen el vínculo.

Trabajo: tus metas comienzan a concretarse.

Salud: evitá el exceso de responsabilidades.

Números de la suerte: 4, 11, 20

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: nuevas conexiones pueden sorprenderte.

Trabajo: tu originalidad te abre puertas.

Salud: cuidá tu descanso para mantener la claridad mental.

Números de la suerte: 5, 13, 26

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: momento ideal para fortalecer la confianza en la pareja.

Trabajo: mantené el foco en tus objetivos; evitá distracciones.

Salud: energía estable; aprovechá para relajarte.

Números de la suerte: 2, 9, 21