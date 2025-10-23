Receta rápida de tallarines con pollo y salsa cremosa

Los tallarines con pollo son un clásico de la cocina casera que combina la suavidad de los fideos con la jugosidad del pollo en una salsa cremosa y llena de sabor. Perfectos para una comida familiar, una cena reconfortante o para sorprender a tus invitados, estos tallarines son fáciles de preparar y siempre resultan deliciosos. Con esta receta paso a paso, aprenderás a cocinar un plato equilibrado, sabroso y que se convierte en el favorito de todos en la mesa.

Ingredientes (para 2-3 personas):

250 g de tallarines

2 pechugas de pollo, cortadas en tiras o cubos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de manteca

1 cebolla, finamente picada

2 dientes de ajo, picados

1 pimiento rojo, cortado en tiras finas

1 taza de champiñones, rebanados

1 taza de crema de leche

½ taza de caldo de pollo

½ taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Instrucciones:

Cocinar los tallarines: Hierve agua con sal en una olla grande y cocina los tallarines siguiendo las instrucciones del paquete hasta que estén al dente. Escúrrelos y reserva.

Saltear el pollo: En una sartén grande, calienta el aceite y la manteca a fuego medio-alto. Cocina las tiras de pollo hasta que estén doradas y bien cocidas. Retira el pollo y reserva.

Sofreír las verduras: En la misma sartén, añade la cebolla y el ajo, y cocina hasta que estén tiernos y aromáticos. Incorpora el pimiento rojo y los champiñones, cocinando hasta que se ablanden.

Preparar la salsa: Agrega la crema de leche y el caldo de pollo a las verduras. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, hasta que la salsa espese ligeramente, aproximadamente 5 minutos.

Mezclar el pollo: Regresa el pollo a la sartén y mezcla suavemente para que se impregne con la salsa cremosa. Cocina unos minutos más hasta que todo esté bien caliente.

Servir: Coloca los tallarines en platos individuales y vierte la mezcla de pollo y verduras por encima. Espolvorea con queso parmesano y perejil fresco para decorar.

Consejo: Puedes acompañar este plato con una ensalada fresca o pan de ajo para una comida completa.