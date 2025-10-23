Receta rápida de tallarines con pollo y salsa cremosa

cocina
Receta rápida de tallarines con pollo y salsa cremosaDisfrutá de unos tallarines con pollo cremosos y llenos de sabor, fáciles de preparar y perfectos para cualquier ocasión.
Los tallarines con pollo son un clásico de la cocina casera que combina la suavidad de los fideos con la jugosidad del pollo en una salsa cremosa y llena de sabor. Perfectos para una comida familiar, una cena reconfortante o para sorprender a tus invitados, estos tallarines son fáciles de preparar y siempre resultan deliciosos. Con esta receta paso a paso, aprenderás a cocinar un plato equilibrado, sabroso y que se convierte en el favorito de todos en la mesa.
Ingredientes (para 2-3 personas):
- 250 g de tallarines
- 2 pechugas de pollo, cortadas en tiras o cubos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de manteca
- 1 cebolla, finamente picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 pimiento rojo, cortado en tiras finas
- 1 taza de champiñones, rebanados
- 1 taza de crema de leche
- ½ taza de caldo de pollo
- ½ taza de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco picado para decorar
Instrucciones:
Cocinar los tallarines: Hierve agua con sal en una olla grande y cocina los tallarines siguiendo las instrucciones del paquete hasta que estén al dente. Escúrrelos y reserva.
Saltear el pollo: En una sartén grande, calienta el aceite y la manteca a fuego medio-alto. Cocina las tiras de pollo hasta que estén doradas y bien cocidas. Retira el pollo y reserva.
Sofreír las verduras: En la misma sartén, añade la cebolla y el ajo, y cocina hasta que estén tiernos y aromáticos. Incorpora el pimiento rojo y los champiñones, cocinando hasta que se ablanden.
Preparar la salsa: Agrega la crema de leche y el caldo de pollo a las verduras. Cocina a fuego medio, revolviendo ocasionalmente, hasta que la salsa espese ligeramente, aproximadamente 5 minutos.
Mezclar el pollo: Regresa el pollo a la sartén y mezcla suavemente para que se impregne con la salsa cremosa. Cocina unos minutos más hasta que todo esté bien caliente.
Servir: Coloca los tallarines en platos individuales y vierte la mezcla de pollo y verduras por encima. Espolvorea con queso parmesano y perejil fresco para decorar.
Consejo: Puedes acompañar este plato con una ensalada fresca o pan de ajo para una comida completa.