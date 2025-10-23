Tarot del colibrí: equidad y reciprocidad a la hora de dar y recibir

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
jueves, 23 de octubre de 2025 · 01:20

Carta 1) Seis de oros: dar y recibir. Generosidad.  Caridad.  Intercambio.  Limosna

Carta  2) Rey de bastos: liderazgo. Capacidad para accionar y planificar. Perseverancia

Carta 3) Reina de oros: abundancia  material.  Seguridad. Estabilidad.

Mensaje final:

La persona quiere actuar con equidad y reciprocidad a la hora de dar y recibir. Las cartas pueden estar hablando del dar y recibir en un sentido material, pero también con relación a otras cosas que no son físicas, por ejemplo tiempo, afecto,  cariño,  cuidado, etc. Dice el tarot que esta persona desea ser generosa con los demás o con alguien en especial, quiere compartir su bienestar y su estabilidad con otros. Es un líder natural con mucho poder, sin embargo, no hace ostentación de ello, por el contrario se baja del podio para compartir y trabajar desde el llano y construir algo estable y duradero para todos, se arremanga y toma acción en pro de un bienestar equitativo. Qué  bueno que existan personas así, capaces de cuidar y compartir de lo suyo con cercanos y ajenos. El mundo sería más amable si fueran muchas las personas cooperando entre sí.

Más de
tarot tarot del colibrí

Comentarios