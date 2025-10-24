Budín de pan saludable: una versión nutritiva y deliciosa del clásico casero

El budín de pan es uno de los clásicos de la pastelería casera: económico, fácil de preparar y perfecto para no desperdiciar pan. Sin embargo, las versiones tradicionales suelen contener harina, azúcar refinada y grasas que pueden resultar pesadas o no ser aptas para quienes tienen ciertas restricciones alimentarias.

Hoy, es posible disfrutar de este clásico en una versión saludable, utilizando harinas alternativas, edulcorantes naturales y leche descremada. Esta preparación es apta para personas con intolerancia al gluten, diabéticos o quienes simplemente buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

Noticias Relacionadas Brownie saludable: disfruta del chocolate sin azúcar ni gluten

¿Por qué este budín de pan es saludable?

Este budín combina sabor y nutrición:

Aprovecha el pan sobrante: Reduce el desperdicio de alimentos.

Sin gluten y sin azúcar refinada: Solo requiere pan sin TACC y endulzantes naturales como stevia o sucralosa.

Bajo en calorías: Al reemplazar el azúcar y las grasas tradicionales por alternativas más ligeras.

Rico y saciante: Los huevos y la leche aportan proteínas, mientras que la fruta añade vitaminas y fibra.

Ingredientes para el budín de pan saludable

250 g de pan (preferentemente sin TACC y bajo en grasa)

500 cc de leche descremada

3 huevos

1 cucharadita de polvo para hornear

20 g de edulcorante en polvo (stevia o sucralosa)

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ taza de frutas frescas o en lata light

Opcional: 2 o 3 cucharadas de azúcar para acaramelar el molde

Preparación paso a paso

Desmenuzar el pan en un bol y cubrirlo con la leche hasta que se humedezca bien. Para una textura más homogénea, se puede licuar o mixear la mezcla. Incorporar los huevos, el polvo para hornear, el edulcorante y la esencia de vainilla. Mezclar bien y añadir la fruta en trozos pequeños. Verter la preparación en un molde previamente acaramelado con azúcar (opcional). Cocinar a baño María en horno moderado hasta que la superficie esté dorada y un cuchillo insertado salga seco. Dejar entibiar y desmoldar con cuidado antes de servir.

Tip extra

Para darle un toque más especial, se puede agregar ralladura de limón o naranja a la mezcla o acompañar con una cucharada de yogurt natural al momento de servir.