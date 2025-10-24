Horóscopo chino: estos son los tres signos más atrevidos

De acuerdo con la astrología china, cada signo animal de su horóscopo tiene un estilo de vida que influye directamente en su carácter. A algunos les gusta la tranquilidad y una vida estable, pero a otros les encanta la aventura por lo que su filosofía es “solo se vive una sola vez”. En este último grupo se encuentran los signos más atrevidos.

El espíritu de estos signos es joven sin importar los años que cumplan. La vida es una experiencia que se debe sentir al día y sin remordimientos. Hacen lo que otros no harían en su sano juicio y prueban cosas muy alocadas.

Rata

En el primer puesto se ubica el signo regente de los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Si bien destaca por su inteligencia, también por estar motivado. La Rata es un signo curioso, ama probar lo nuevo y es impetuoso. No se quedan con las ganas de intentar cualquier cosa, si fallan al menos saben que lo hicieron. Creen que la vida es una aventura que se debe vivir al día por lo que aprovechan las oportunidades que se les presentan.

Serpiente

En el segundo sitio se encuentra la Serpiente representante de los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Aparenta ser sigilosa, pero por dentro su espíritu es libre y valiente. Prueban todo tipo de cosas hasta que encuentran su verdadera vocación. Son del tipo de personas que no les da miedo dejar todo atrás para cambiar de vida. La riqueza para ellos se mide con base en el número de experiencias vividas y no en los bienes acumulados.

Tigre

Y en el tercer puesto de los signos del horóscopo chino más atrevidos se ubica el Tigre, regente de los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Es apasionado y en su afán por ser elogiado, hace cosas que no cualquiera se atrevería hacer. Demuestran valentía por su naturaleza dominante y poderosa.