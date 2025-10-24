Palmeritas caseras: el dulce clásico que conquista a todos

Las palmeritas son uno de esos dulces que nunca pasan de moda. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro las convierte en el snack perfecto para cualquier momento del día. Además, su preparación es sencilla, rápida y requiere muy pocos ingredientes, lo que las hace ideales para hacer en casa sin complicaciones.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Budín de pan saludable: una versión nutritiva y deliciosa del clásico casero

1 lámina de masa de hojaldre (casera o comprada)

100 g de azúcar blanca

Opcional: canela en polvo, azúcar impalpable o chocolate para decorar

Preparación paso a paso

Precalentar el horno: Antes de trabajar la masa, precalienta el horno a 180°C para que esté listo cuando termines de armar las palmeritas.

Extender la masa: Coloca la masa sobre una superficie limpia y seca. Si está muy fría, déjala reposar unos minutos. Con un rodillo, estírala ligeramente.

Agregar el azúcar: Espolvorea la mitad del azúcar sobre la masa y pasa suavemente el rodillo para que se adhiera bien.

Formar las palmeritas: Dobla ambos extremos de la masa hacia el centro y vuelve a doblar hasta que los extremos se encuentren. Obtendrás un “rulo” alargado.

Cortar las palmeritas: Con un cuchillo afilado, corta rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Colócalas en una bandeja cubierta con papel manteca, dejando espacio entre ellas para que crezcan al hornear.

Hornear: Cocina las palmeritas durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se horneen de manera uniforme.

Decorar (opcional): Una vez listas, espolvorea canela o azúcar impalpable. También puedes bañarlas en chocolate derretido para un toque más gourmet.

Consejos para unas palmeritas perfectas

Masa de hojaldre: Preparar la masa casera es una opción deliciosa, pero la masa comprada facilita mucho el proceso.

Decoración versátil: Puedes dejarlas simples o agregar chocolate, mermelada o crema de avellanas para variar sabores.

Almacenamiento: Guarda las palmeritas en un recipiente hermético para mantener su textura crujiente durante varios días.