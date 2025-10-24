Palmeritas caseras: el dulce clásico que conquista a todos

cocina
Palmeritas caseras: el dulce clásico que conquista a todosCrujientes por fuera y tiernas por dentro, las palmeritas son el acompañamiento ideal para un café o té.
Las palmeritas son uno de esos dulces que nunca pasan de moda. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro las convierte en el snack perfecto para cualquier momento del día. Además, su preparación es sencilla, rápida y requiere muy pocos ingredientes, lo que las hace ideales para hacer en casa sin complicaciones.
Ingredientes
- 1 lámina de masa de hojaldre (casera o comprada)
- 100 g de azúcar blanca
- Opcional: canela en polvo, azúcar impalpable o chocolate para decorar
Preparación paso a paso
Precalentar el horno: Antes de trabajar la masa, precalienta el horno a 180°C para que esté listo cuando termines de armar las palmeritas.
Extender la masa: Coloca la masa sobre una superficie limpia y seca. Si está muy fría, déjala reposar unos minutos. Con un rodillo, estírala ligeramente.
Agregar el azúcar: Espolvorea la mitad del azúcar sobre la masa y pasa suavemente el rodillo para que se adhiera bien.
Formar las palmeritas: Dobla ambos extremos de la masa hacia el centro y vuelve a doblar hasta que los extremos se encuentren. Obtendrás un “rulo” alargado.
Cortar las palmeritas: Con un cuchillo afilado, corta rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Colócalas en una bandeja cubierta con papel manteca, dejando espacio entre ellas para que crezcan al hornear.
Hornear: Cocina las palmeritas durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se horneen de manera uniforme.
Decorar (opcional): Una vez listas, espolvorea canela o azúcar impalpable. También puedes bañarlas en chocolate derretido para un toque más gourmet.
Consejos para unas palmeritas perfectas
Masa de hojaldre: Preparar la masa casera es una opción deliciosa, pero la masa comprada facilita mucho el proceso.
Decoración versátil: Puedes dejarlas simples o agregar chocolate, mermelada o crema de avellanas para variar sabores.
Almacenamiento: Guarda las palmeritas en un recipiente hermético para mantener su textura crujiente durante varios días.