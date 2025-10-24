Tarot del colibrí: hora de madurar y abandonar el egoísmo

Carta 1) Avaricia: egocentrismo. Egoísmo. Interés personal. Especulación. Abuso de autoridad. Apego a lo material.

Carta 2) La fragilidad: desmoronamiento de lo que no tenía bases sólidas. Destrucción. Cambios repentinos. Empezar desde cero.

Carta 3) El prodigio: maravilla. Lo milagroso. Manifestación de hechos sorprendentes. Éxitos y logros.



Mensaje final

La persona siente que su mundo se ha venido abajo. Ha llegado una destrucción que no se esperaba, algo que no tenía bases sólidas se ha destruido por completo, justamente porque no tenía cimientos. Sea lo que sea que se había construido no podía sostenerse más y por eso se cae por su propio peso. Dicen las cartas que alguien actuó mal en el pasado anterior a la caída, quizás fue sumamente egoísta y egocéntrico, una persona que especulaba y actuaba solo por interés personal y ambiciones materiales. Tal vez manipulaba sus vínculos para sacar ventaja y por eso sus construcciones fueron frágiles y terminaron por el suelo rotas en mil pedazos. Ahora pide un milagro para reparar lo que se rompió. Sin embargo, toca empezar desde cero una nueva construcción, la que existía ya no está, la realidad ha cambiado, las personas y situaciones también y la misma persona es distinta. Ya nada será igual. Lo que se viene no será un milagro, o algo mágico, lo que se viene es trabajo, poner ladrillo por ladrillo buscando solidez y estabilidad a cada momento. La persona tendrá que hacer las cosas de otra manera intentando cambiar avaricia por generosidad, especulación por acciones sinceras, egoísmo por amor y cuidado hacia los demás, la vida le está enseñando que las ambiciones desmedidas, el ego, el éxito banal, la vanidad, son cosas frágiles y pasajeras. Lo verdaderamente valioso de la vida no se crea desde esos lugares, por eso el milagro llegará sólo si la persona se esfuerza para realizar los cambios y transformaciones necesarias para que todo empiece a ser de otra manera. Toca madurar, crecer y buscar la justicia en el intercambio con los demás, ese será el milagro tan deseado.