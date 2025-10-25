Bizcochitos sin gluten: receta rápida, crocante y tierna

cocina
Bizcochitos sin gluten: receta rápida, crocante y tiernaDisfrutá de los clásicos bizcochitos argentinos en versión sin gluten: crocantes por fuera, tiernos por dentro y perfectos para acompañar el mate o como snack saludable.
El aroma de los bizcochitos recién horneados es un clásico en las mesas argentinas. Esta versión sin gluten conserva la textura perfecta: crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para disfrutar con el mate, como snack o para sorprender a tus invitados de manera saludable y rápida.
Ingredientes
- 250 g de harina sin gluten
- 50 g de fécula de maíz
- 70 g de grasa vacuna o manteca
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 100 ml de agua tibia (puede no ser necesario usar toda)
Preparación paso a paso
1. Mezclar los secos
En un bol grande, combina la harina sin gluten, la fécula de maíz, la sal y el polvo de hornear. Mezcla bien para que los ingredientes se integren.
2. Incorporar la grasa
Agrega la manteca o grasa vacuna y trabaja con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa, similar a migas.
3. Formar la masa
Añade el agua tibia poco a poco hasta lograr una masa suave. No siempre es necesario usar toda el agua; la idea es que la masa sea maleable y no pegajosa.
4. Estirar y cortar
Sobre una superficie apenas enharinada con harina sin gluten, estira la masa hasta un grosor aproximado de 1 cm. Corta discos pequeños de unos 4 cm de diámetro.
5. Hornear
Coloca los bizcochitos en una placa para horno sin enmantecar, dejando espacio entre ellos. Cocina en horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén doraditos.
6. Enfriar y servir
Retira del horno y deja enfriar unos minutos antes de servir. ¡Listos para disfrutar!
Tips y variantes
- Conservación: Se mantienen frescos y crocantes hasta 3 días en un frasco hermético o lata.
- Variedades: Añadí semillas, queso rallado, hierbas aromáticas o especias para darles un toque distinto y delicioso.
- Versión saludable: Usá aceite de oliva en lugar de grasa vacuna para una opción más ligera.