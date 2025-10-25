Bizcochitos sin gluten: receta rápida, crocante y tierna

El aroma de los bizcochitos recién horneados es un clásico en las mesas argentinas. Esta versión sin gluten conserva la textura perfecta: crocante por fuera y tierna por dentro, ideal para disfrutar con el mate, como snack o para sorprender a tus invitados de manera saludable y rápida.

Ingredientes

250 g de harina sin gluten

50 g de fécula de maíz

70 g de grasa vacuna o manteca

1 cucharadita de sal fina

1 cucharadita de polvo de hornear

100 ml de agua tibia (puede no ser necesario usar toda)

Preparación paso a paso

1. Mezclar los secos

En un bol grande, combina la harina sin gluten, la fécula de maíz, la sal y el polvo de hornear. Mezcla bien para que los ingredientes se integren.

2. Incorporar la grasa

Agrega la manteca o grasa vacuna y trabaja con las manos o un tenedor hasta obtener una textura arenosa, similar a migas.

3. Formar la masa

Añade el agua tibia poco a poco hasta lograr una masa suave. No siempre es necesario usar toda el agua; la idea es que la masa sea maleable y no pegajosa.

4. Estirar y cortar

Sobre una superficie apenas enharinada con harina sin gluten, estira la masa hasta un grosor aproximado de 1 cm. Corta discos pequeños de unos 4 cm de diámetro.

5. Hornear

Coloca los bizcochitos en una placa para horno sin enmantecar, dejando espacio entre ellos. Cocina en horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, o hasta que estén doraditos.

6. Enfriar y servir

Retira del horno y deja enfriar unos minutos antes de servir. ¡Listos para disfrutar!

Tips y variantes