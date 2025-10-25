Hamburguesas de pollo rellenas: crocantes y fundidas por dentro

Cocina práctica y casera
Hamburguesas de pollo rellenas: crocantes y fundidas por dentroCrujiente por fuera, cremosa por dentro. Una opción ideal para una cena casera o una picada distinta, lista en pocos pasos y con ingredientes accesibles.
Las hamburguesas rellenas de pollo son una excelente alternativa para variar el menú de todos los días. Su textura crocante y su interior fundido las convierten en una receta irresistible, perfecta para acompañar con una ensalada fresca o unas papas al horno.
Ingredientes (para 4 unidades)
500 g de pechuga de pollo picada o molida
1 huevo
2 cucharadas de pan rallado
1 diente de ajo picado
Sal y pimienta a gusto
4 fetas de jamón cocido
4 fetas de queso (tipo mozzarella o tybo)
Harina, huevo batido y pan rallado para rebozar
Aceite para freír o rocío vegetal si se hornean
Preparación
En un bol, mezclar el pollo molido con el huevo, el pan rallado, el ajo, sal y pimienta hasta obtener una masa homogénea.
Dividir la mezcla en ocho porciones iguales.
Aplastar una porción sobre una superficie plana, colocar encima una feta de jamón y una de queso, y cubrir con otra porción de pollo, sellando bien los bordes.
Pasar cada hamburguesa por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
Cocinar en aceite caliente hasta que estén doradas o llevar al horno precalentado a 200 °C durante unos 25 minutos, girándolas a mitad de cocción.
Sugerencia de acompañamiento
Servir con ensalada de hojas verdes, tomate cherry y una salsa barbacoa o ketchup casero.