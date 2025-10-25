Cocina práctica y casera

Hamburguesas de pollo rellenas: crocantes y fundidas por dentro

Crujiente por fuera, cremosa por dentro. Una opción ideal para una cena casera o una picada distinta, lista en pocos pasos y con ingredientes accesibles.
sábado, 25 de octubre de 2025 · 18:08

Las hamburguesas rellenas de pollo son una excelente alternativa para variar el menú de todos los días. Su textura crocante y su interior fundido las convierten en una receta irresistible, perfecta para acompañar con una ensalada fresca o unas papas al horno.

Ingredientes (para 4 unidades)

500 g de pechuga de pollo picada o molida

1 huevo

2 cucharadas de pan rallado

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta a gusto

4 fetas de jamón cocido

4 fetas de queso (tipo mozzarella o tybo)

Harina, huevo batido y pan rallado para rebozar

Aceite para freír o rocío vegetal si se hornean

Preparación

En un bol, mezclar el pollo molido con el huevo, el pan rallado, el ajo, sal y pimienta hasta obtener una masa homogénea.

Dividir la mezcla en ocho porciones iguales.

Aplastar una porción sobre una superficie plana, colocar encima una feta de jamón y una de queso, y cubrir con otra porción de pollo, sellando bien los bordes.

Pasar cada hamburguesa por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.

Cocinar en aceite caliente hasta que estén doradas o llevar al horno precalentado a 200 °C durante unos 25 minutos, girándolas a mitad de cocción.

Sugerencia de acompañamiento
Servir con ensalada de hojas verdes, tomate cherry y una salsa barbacoa o ketchup casero.

