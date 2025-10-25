cocina

Sopa Minestrone: receta fácil, nutritiva y llena de sabor

Disfruta de la clásica sopa Minestrone con esta versión fácil y nutritiva, llena de verduras frescas, legumbres y pasta.
sábado, 25 de octubre de 2025 · 11:10

La sopa Minestrone es un clásico de la cocina italiana, ideal para disfrutar en cualquier estación del año. Su secreto está en la combinación de verduras frescas, legumbres, pasta y un caldo aromático que reconforta y nutre. Esta receta te enseñará cómo preparar una versión fácil, saludable y deliciosa que puedes adaptar según tus gustos.

Ingredientes

Verduras

  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 rama de apio
  • 1 calabacín
  • 1 papa mediana
  • 200 g de espinaca fresca (opcional)
  • 2 tomates maduros
  • 1 taza de repollo o col rizada

Legumbres y cereales

  • 1 taza de alubias blancas cocidas (puedes usar garbanzos o lentejas)
  • 1/2 taza de pasta pequeña (como coditos o fideos)
  • 1/4 taza de arroz (opcional)
  • Líquidos y condimentos
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 1/2 taza de puré de tomate
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 1 cucharadita de albahaca seca
  • Queso parmesano rallado para servir (opcional)

Preparación paso a paso

1. Preparar las verduras

Lava y pela todas las verduras. Corta la zanahoria, la cebolla, el apio, el calabacín y la papa en cubos pequeños. Pica finamente los ajos y los tomates. Reserva para más adelante.

2. Sofreír

En una olla grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que estén dorados y aromáticos. Incorpora la zanahoria, el apio, la papa y el calabacín, y cocina durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando.

3. Cocinar con caldo y condimentos

Añade el caldo de verduras, los tomates picados, el puré de tomate y la hoja de laurel. Lleva a ebullición, reduce el fuego y deja cocinar a fuego lento durante 20 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas.

4. Incorporar legumbres y pasta

Agrega las alubias cocidas y la pasta. Cocina por 10 minutos más, hasta que la pasta esté al dente. Si decides usar arroz, agrégalo ahora y cocina hasta que esté suave.

5. Finalizar con espinaca y ajustar sabores

Añade la espinaca fresca y cocina 2-3 minutos, solo hasta que se marchite. Ajusta el sabor con sal, pimienta, orégano y albahaca. Retira la hoja de laurel antes de servir.

6. Servir

Sirve la sopa Minestrone bien caliente y, si deseas, espolvorea queso parmesano rallado por encima.

Consejos y variantes

  • Versión vegana: Omite el queso parmesano para una sopa completamente vegetal.
  • Más proteínas: Añade carne picada, pollo desmenuzado o tofu para una versión más nutritiva.
  • Más verduras: Puedes sumar calabaza, brócoli, guisantes o cualquier verdura que tengas a mano.
