Tarot del colibrí: aprender que toda acción tiene consecuencias

Carta 1) El karma: destino. Magia. Consecuencias de las propias acciones.

Carta 2) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimientos. Estatus. Empoderamiento

Carta 3) El ermitaño: soledad. Aislamiento. Reflexión. Introspección.



Mensaje final

Alguien se está dando cuenta que a toda acción corresponde una reacción. Todo lo que se hace tiene consecuencias buenas o malas, pero siempre produce una reacción. La persona está ahora, o pronto lo estará, en soledad, en una especie de encierro o aislamiento en el cual está viendo lo que ha hecho en su pasado. Aún no tiene mucha claridad, pero está intentando ver lo que ha sucedido y lo poco que ve tiene que ver con el karma. Tal vez le estén sucediendo cosas negativas que de alguna manera las está interpretando como una consecuencia de cosas que hizo que no fueron buenas para otra u otras personas. Las cartas dicen que se hicieron rituales oscuros y acciones que tal vez perjudicaron a los demás con la finalidad de obtener reconocimiento social, tener éxito y abundancia económica. Este alguien se sintió triunfante y con mucho poder en su momento. No le importó lo que hacía con tal de ganar u obtener lo que quería, pero la carta del karma y del ermitaño dicen que ahora está recibiendo las consecuencias de sus malos comportamientos porque nada queda oculto para Dios y quizás su realidad en este momento no sea la mejor. Lo positivo de este mensaje es que la persona está reflexionando y tendrá un gran aprendizaje a partir de lo sucedido cuando por fin tenga claridad para tomar conciencia de que en la vida ninguna acción es inocente. Si lo que se hace es acorde al orden divino traerá paz y armonía más tarde o más temprano, y si lo que se hace tiene maldad, eso que se deseó para otros, volverá multiplicado a la propia vida de distintas maneras, a veces con desequilibrio y falta de paz interior, otras veces en forma de sucesos negativos que no se sabe por qué suceden. Nada es casual, todo es causal. Ojalá esta persona aproveche esta oportunidad de cambiar que la vida le está ofreciendo para crecer y ser en adelante un ser humano mejor. Muy fuerte el mensaje de hoy!!